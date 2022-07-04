© Metro Cairo

Gelsomina Vigliotti bestätigt EIB-Darlehen von 600 Millionen Euro für Metrolinie 3

Neue Metrolinie in Kairo ist größtes Verkehrsprojekt der EIB in Afrika

Vizepräsidentin unterstreicht Wichtigkeit von nachhaltigem Verkehr für den Klimaschutz

Die Vizepräsidentin der Europäischen Investitionsbank (EIB) Gelsomina Vigliotti hat heute mit Führungsspitzen aus Ägypten und internationalen Finanzierungsinstitutionen an der feierlichen Eröffnung der neuen Metrolinie 3 in Kairo in der Station Adly Mansour teilgenommen.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Die Europäische Investitionsbank gratuliert all jenen, die durch ihren unermüdlichen Einsatz während der vergangenen zehn Jahre die heutige Eröffnung eines neuen Abschnitts der Kairoer Metrolinie 3 möglich gemacht haben. Mit großer Freude haben wir dieses Projekt mit 600 Millionen Euro unterstützt; es erleichtert täglich Millionen Menschen das Fortkommen, bietet eine schnellere und nachhaltigere Verkehrsalternative und verringert die Staus in der ägyptischen Hauptstadt. Die Linie 3 ist ein Musterbeispiel für nachhaltigen Verkehr in globalen Städten und wird den Zugang zu Beschäftigung und Bildung erleichtern, die Luftverschmutzung senken und die CO 2 -Emissionen mindern.“

Sie fügte hinzu: „Die Kairoer Linie 3 ist entscheidend für den Umstieg auf nachhaltigen Verkehr und den Klimaschutz in Ägypten. Die Europäische Investitionsbank ist ein Schlüsselpartner für Investitionen im ägyptischen Verkehrssektor. Als Mitglied von Team Europa zeigt sie, wie langfristige Investitionen zu einer Verkehrsinfrastruktur von Weltklasseniveau führen, von der Millionen Menschen in Kairo profitieren.“

Die Europäische Investitionsbank, die weltweit größte supranationale Bank, vergab 600 Millionen Euro für den Bau der Kairoer Metrolinie 3, das bislang größte Verkehrsprojekt der EIB in Afrika.

Christian Berger, Botschafter und Leiter der Delegation der Europäischen Union in Ägypten: „Die Europäische Investitionsbank ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Dieser Besuch gibt uns die Gelegenheit, über die Reformen und wirtschaftlichen Bedingungen zu diskutieren und die Zusammenarbeit zwischen Ägypten und Europa zu vertiefen.“

Die Agence française de développement (AFD) finanziert das Projekt ebenfalls mit 300 Millionen Euro, und die Europäische Union stellt einen Zuschuss von 43 Millionen Euro.

Die Kairoer Metrolinie 3 verbessert die städtische Mobilität und verringert die Verkehrsüberlastung in der 20-Millionen-Stadt. Gleichzeitig ermöglicht ein gut ausgebautes Verkehrsnetz ein nachhaltigeres, grünes Wirtschaftswachstum und eine umweltfreundliche Stadtentwicklung.

Im Mai 2021 vereinbarten die Europäische Investitionsbank und Ägypten neue Finanzierungen von 1,1 Milliarden Euro für U-Bahn- und Straßenbahnprojekte in Alexandria und Kairo.

2020 vergab die EIB mehr als eine Milliarde Euro für Unternehmen, den Telekommunikations- und den Verkehrssektor des Landes.

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

