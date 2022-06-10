EIB-Präsident Hoyer besprach mit Präsident Radew und Ministerpräsident Petkow neue Investitionen in nachhaltigen Verkehr, Energiesicherheit und KMU

Präsident der EIB eröffnete Konferenz zum Grünen Deal in Sofia

EIB-Gruppe stellte 2021 in Bulgarien 948 Millionen Euro für KMU, Stadtentwicklung und Innovation bereit

Der Präsident der Europäischen Investitionsbank (EIB) Werner Hoyer und EIB-Vizepräsidentin Lilyana Pavlova haben in Sofia den bulgarischen Präsidenten Rumen Radew, Ministerpräsident Kiril Petkow und den stellvertretenden Ministerpräsidenten und Minister für Regionalentwicklung Grosdan Karadschow getroffen. In den Gesprächen ging es vor allem um Unterstützung für Bulgariens grüne Wende, Verkehr, Energie, den regionalen Zusammenhalt und kleine und mittlere Unternehmen.

EIB-Präsident Werner Hoyer: „Ich freue mich, Präsident Radew und Ministerpräsident Petkow heute in Sofia zu treffen. Dank des Europäischen Garantiefonds, den die EIB-Gruppe mit Bulgarien und anderen Mitgliedstaaten eingerichtet hat, konnten wir unsere Aktivitäten 2021 gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppeln. Zusammen mit unseren Partnern im Land unterstützten wir Unternehmen, die mit den wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie zu kämpfen haben. Wir finanzierten wichtige Infrastrukturprojekte, um das Leben der Menschen zu verbessern, und sorgten mit unserem Beratungsangebot dafür, dass mehr Projekte Kredite erhalten und Jobs entstehen. In Zukunft werden wir eng mit dem öffentlichen und privaten Sektor zusammenarbeiten, um die grüne Wende und den regionalen Zusammenhalt in Bulgarien voranzubringen – zwei Ziele, die eng miteinander verknüpft sind.“

Bulgariens Ministerpräsident Kiril Petkow: „Wir wollen die institutionelle Transparenz und Kompetenz verbessern. Der Aufbau- und Resilienzplan ist eine gute Gelegenheit zur Zusammenarbeit.“

Ergebnisse der EIB-Gruppe in Bulgarien im Jahr 2021

Die EIB-Gruppe, bestehend aus der Europäischen Investitionsbank und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF), hat 2021 in Bulgarien Darlehen, Garantien und Eigenkapital in Höhe von 948 Millionen Euro bereitgestellt. Dies entspricht einem Anstieg des Fördervolumens um 114 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

2021 vergab die EIB in Bulgarien 176 Millionen Euro für nachhaltige Infrastruktur, grüne Stadtentwicklung und Unternehmen. Der EIF sagte 772 Millionen Euro für kleine und mittlere Unternehmen zu. Insgesamt kamen die Finanzierungen 5 900 Unternehmen zugute und sicherten 126 000 Arbeitsplätze.

Die Unterstützung aus dem Europäischen Garantiefonds (EGF) in Bulgarien dürfte 2,7 Milliarden Euro für kleine und mittlere Unternehmen mobilisieren, die mit den Folgen der Coronapandemie kämpfen. Der EGF wurde von der EIB-Gruppe mit Beiträgen Bulgariens und anderer EU-Länder eingerichtet, um von der Coronakrise betroffenen Unternehmen unter die Arme zu greifen.

Die Tätigkeit der EIB-Gruppe in der Bulgarien im Jahr 2021

Grüner Deal – Innovation, Investitionen und Energiewende

EIB-Präsident Werner Hoyer sprach heute bei der Eröffnung der Konferenz zum Grünen Deal in Sofia. Lesen Sie die vollständige Rede.

Die EIB ist seit 1992 in Bulgarien tätig und hat seither 5,7 Milliarden Euro bereitgestellt. Wir unterstützen Investitionsprojekte, die das regionale Entwicklungsgefälle abbauen und die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft stärken. In Sofia helfen wir, durch nachhaltigen Verkehr die Lebensqualität in der Stadt zu verbessern. Wir ermöglichen es bulgarischen Unternehmen, die wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie zu überwinden. Bulgarien gehört zu den Ländern, in denen die EIB am meisten beratend tätig ist. Unsere Beratung bringt quer durch das Land Projekte in Sektoren wie Verkehr, Wasser und Umwelt auf den Weg.