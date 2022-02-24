Erste Impact-Finanzierung der EIB in Bosnien und Herzegowina und zweite im Westbalkan

Erstes Darlehen, das von EIB Global unterzeichnet wurde, dem neuen Geschäftsbereich der EIB für wirksamere Finanzierungen außerhalb der EU

Zugang zu Finanzierungen soll wirtschaftliche Chancen für Frauen, junge Menschen und benachteiligte Gruppen schaffen und eine alle einschließende Entwicklung sowie eine krisenfeste Wirtschaft in Bosnien und Herzegowina fördern

Unter ihrem neuen Geschäftsbereich EIB Global hat die Europäische Investitionsbank (EIB), die Bank der EU, ein Darlehen von 20 Millionen Euro mit der Intesa Sanpaolo Banka BiH unterzeichnet. Die Mittel fördern die Beschäftigung junger Menschen, die Gleichstellung der Geschlechter und ein alle einschließendes soziales Klima in KMU und Midcap-Unternehmen. Die Intesa Sanpaolo BiH leitet die Gelder an Unternehmen des Landes weiter, die die soziale Wirkung ihrer Geschäftstätigkeit stärken und langfristige Führungspositionen sowie Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen, junge Menschen und die Bevölkerungsgruppen schaffen wollen, die nur schwer Zugang zum Arbeitsmarkt haben.

Das innovative Darlehen umfasst einen performancebasierten Vergütungsmechanismus für Unternehmen, die bestimmte Ziele erreichen und damit Führungspositionen, Beschäftigung und berufliche Entwicklung von Frauen, jungen Menschen und benachteiligten Bevölkerungsgruppen (z. B. Personen mit Behinderungen, Flüchtlinge usw.) fördern. Unter diesem Anreizprogramm werden mit allen Unternehmen, die von den EIB-Mitteln profitieren, maßgeschneiderte Ziele für die soziale Wirkung vereinbart. Die finanzielle Vergütung für die Unternehmen, die die festgelegten Ziele erreichen, richtet sich nach der erzielten sozialen Wirkung.

Lilyana Pavlova, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über Finanzierungen im Westbalkan: „Mit dem neuen Darlehen zeigt die EIB, dass sie die wirtschaftliche Erholung und das nachhaltige Wachstum des Landes auf dem Weg zur europäischen Integration weiter unterstützt. Wir freuen uns, wieder mit unserem langjährigen Partner Intesta Sanpaolo Banka zusammenzuarbeiten. So erhalten nicht nur KMU und Midcap-Unternehmen in Bosnien und Herzegowina leichteren Zugang zu Finanzierungen, sondern wir erweitern auch das Angebot an Führungspositionen und hochwertigen Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen, junge Menschen und benachteiligte Gruppen. Mit Team Europe und unserem neuen Geschäftsbereich EIB Global kann die EIB den Weg für den wirtschaftlichen Wandel und eine grüne und nachhaltige Zukunft für alle ebnen.“

Marco Elio Rottigni, Leiter der Abteilung „Internationale Tochterbanken der Intesa Sanpaolo“: „Unsere Gruppe will weltweit führend auf dem Gebiet der sozialen Wirkung werden. Deswegen leisten wir aktiv wirksame soziale Beiträge für die Gemeinschaft sowie zur sozialen Teilhabe, grünen Wende, Kultur, Bildung und Innovation. Dank unserer breit angelegten und langjährigen Zusammenarbeit mit der Europäischen Investitionsbank sind wir die Ersten im Land, die diese Mittel über unsere Tochter Intesa Sanpaolo Banka in Bosnien und Herzegowina anbieten können.“

Marco Trevisan, CEO der Intesa Sanpaolo Banka BiH: „Wir freuen uns sehr, weiter mit der EIB zusammenzuarbeiten. Heute unterzeichnen wir ein wegweisendes Durchleitungsdarlehen, das einheimischen KMU, Midcap-Unternehmen und Sozialunternehmen die soziale Teilhabe ermöglicht. Unsere Bank ist die erste in Bosnien und Herzegowina, die den neuen Mechanismus eingeführt hat, um unsere Kundinnen und Kunden bedarfsgerecht zu unterstützen. Ich bin mir sicher, dass alle davon profitieren werden.“

Der Vergütungsmechanismus wird über einen Zuschuss von 3,3 Millionen Euro finanziert, der aus der Initiative der EIB zur Stärkung der wirtschaftlichen Resilienz stammt. So sollen Arbeitsplätze entstehen und der private Sektor nachhaltig und chancengerecht wachsen. Ein umfassendes Programm für technische Hilfe wird die Projektdurchführung und das Erreichen der sozialen Ziele erleichtern, die mit KMU und Midcap-Unternehmen in Bosnien und Herzegowina vereinbart wurden.

Es handelt sich hier um die sechste Zusammenarbeit der EIB und der Intesa Sanpaolo BiH zugunsten des privaten Sektors im Land. Bislang wurden über 238 Millionen Euro ausgezahlt und 339 Unternehmen unterstützt. Die EIB hat bis jetzt 860 Millionen Euro an den privaten Sektor in Bosnien und Herzegowina vergeben und damit zum Erhalt von über 100 000 Arbeitsplätzen beigetragen.

Hintergrundinformationen

Die EIB in Bosnien und Herzegowina

Die Bank der EU ist seit 1977 in Bosnien und Herzegowina tätig. Bisher hat sie dort 3,1 Milliarden Euro vergeben, vor allem für den Verkehrssektor und kleine und mittlere Unternehmen. Weitere Informationen zu den EIB-Projekten in Bosnien und Herzegowina unter:

https://www.eib.org/de/projects/regions/enlargement/the-western-balkans/bosnia-herzegovina/index.htm

Die EIB im Westbalkan

Die EIB ist einer der größten internationalen Geldgeber im Westbalkan. Seit 2009 hat sie über 8,6 Milliarden Euro für Projekte in der Region bereitgestellt. Weitere Informationen über die Tätigkeit der EIB im Westbalkan unter: www.eib.org/en/publications/the-eib-in-the-western-balkans

Die EIB Global

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie wird neben anderen Finanzinstituten und der Zivilgesellschaft eng und zielorientiert mit Team Europe zusammenarbeiten. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Die Initiative zur Stärkung der wirtschaftlichen Resilienz

Die Initiative zur Stärkung der wirtschaftlichen Resilienz wurde 2016 auf Aufforderung des Europäischen Rates ins Leben gerufen. Ihr Ziel ist es, durch die Erhöhung der Widerstandskraft von Volkswirtschaften gegenüber zukünftigen Schocks Migrationsmuster mittel- bis langfristig zu verändern und Flüchtlinge zu unterstützen. Durch die Mobilisierung von Finanzmitteln stärkt die Initiative Wachstum und Beschäftigung und fördert wichtige Infrastrukturprojekte und den sozialen Zusammenhalt in den Nachbarregionen der EU. Weitere Informationen unter: https://www.eib.org/en/about/initiatives/resilience-initiative/index.htm oder Initiative zur Stärkung der wirtschaftlichen Resilienz (eib.org)

Die Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina

Die Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH ist eine Geschäftsbank und eines der führenden Finanzinstitute in Bosnien und Herzegowina, wo sie schon lange tätig ist. Die Bank bietet alle Arten von Finanzdienstleistungen in Landes- und Fremdwährung sowie eine breite Palette von Dienstleistungen für Privat- und Firmenkunden. Sie betreibt fünf regionale Hauptzweigstellen und 47 Niederlassungen und verfügt über ein dichtes Netz an Geldautomaten und POS-Systemen. Das Institut ist im ganzen Land vertreten: in der Föderation Bosnien und Herzegowina (wo sich die meisten Zweigstellen befinden und wo die Intesta Sanpaolo Banka BiH gemessen an der Bilanzsumme an dritter Stelle liegt), in der Republik Srpska und im Brčko-Distrikt. Zudem hat die Intesa Sankpaolo Banka BiH dem europäischen Kundenzufriedenheitsindex zufolge eine führende Position am bosnisch-herzegowinischen Markt inne. Die höchsten Zufriedenheitswerte entfallen dabei auf das Unternehmensimage, die Kundenbetreuung im After-Sales-Bereich sowie die Beziehungen mit den Beschäftigten und die Organisation der Zweigstellen/verbundenen Unternehmen.

Die Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH gehört zur PBZ-Gruppe, die ebenfalls ein Teil der Intesa Sanpaolo-Gruppe ist, einer der größten Bankengruppen Europas.

Die Intesa Sanpaolo

Die Intesa Sanpaolo ist Italiens führende Bankengruppe. Sie steht im Dienste von Familien, Unternehmen und der Realwirtschaft und verfügt über eine bedeutende internationale Präsenz. Mit ihrem markanten Geschäftsmodell ist die Intesa Sanpaolo europaweit führend in den Bereichen Vermögensverwaltung, Schutz und Beratung. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Digitalbereich und Fintech-Unternehmen. Als effiziente und krisenfeste Bank profitiert sie von den zahlreichen Produkten für die Vermögensverwaltung und das Versicherungsgeschäft, deren Alleininhaberin sie ist. Die Gruppe hat sich den Grundsätzen Umwelt, Soziales und Governance verschrieben. Deswegen will sie bis 2025 Impact-Finanzierungen von 115 Milliarden Euro für Gemeinschaften und die grüne Wende bereitstellen und die bedürftigsten Personen mit 500 Millionen Euro unterstützen. In puncto soziale Wirkung ist die Intesa Sanpaolo damit weltweit führend. Bis 2030 will die Intesa Sanpaolo ihre eigenen Aktivitäten emissionsneutral machen, bis 2050 auch ihr Darlehens- und Investitionsportfolio. Die Bank bekennt sich nachdrücklich zur italienischen Kultur und hat ein eigenes Netz von Museen, die Gallerie d‘Italia, geschaffen, wo die Kunstsammlung der Bank ausgestellt wird und prestigeträchtige kulturelle Veranstaltungen stattfinden