Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

ISP BIH IMPACT INCENTIVE LOAN FOR SMES & MIDCAPS

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Bosnien und Herzegowina : 20.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/02/2022 : 20.000.000 €
Link zum projekt
Datenblätter
ISP BIH IMPACT INCENTIVE LOAN FOR SMES & MIDCAPS
Andere Links
Übersicht
ISP BIH IMPACT INCENTIVE LOAN FOR SMES & MIDCAPS
Zugehörige Pressemitteilungen
Bosnien und Herzegowina: EIB-Darlehen von 20 Millionen Euro an Intesa Sanpaolo Banka zur Stärkung der positiven sozialen Wirkung von KMU

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Oktober 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/02/2022
20210388
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ISP BIH IMPACT INCENTIVE LOAN FOR SMES & MIDCAPS
INTESA SANPAOLO BANKA DD BOSNA I HERCEGOVINA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 23 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

A loan facility with Intesa Sanpaolo Banka Bosnia and Herzegovina focused on supporting local businesses who commit to generating greater socio-economic impact and sustainable growth.

The project supports small and medium-sized enterprises (SMEs), mid-caps and social enterprises who commit to generating positive socio-economic impact and contribute to strengthening economic resilience and sustainable growth in Bosnia and Herzegovina. The operation aims to enhance the prospects of more resilient and inclusive growth by creating sustainable employment opportunities and encouraging social inclusion, particularly for young people and women. Improved economic resilience of Bosnia and Herzegovina would make both the local and hosted communities less vulnerable to shocks and crises as well as address some of the potential drivers of migration.

Additionality and Impact

The proposed operation is an intermediated loan to Intesa Sanpaolo Bank Bosnia and Herzegovina to provide support to local SMEs, Mid-Caps and social enterprises who commit to generate positive social impact in the country.

 

The facility will promote sustainable private sector-led growth and socially inclusive practices among local businesses, while supporting job creation and entrepreneurship. It will improve access to finance for local businesses suffering from a large funding gap, and support companies that increase the

employment of groups poorly integrated in the labour market (women, young people and socially disadvantaged groups) and/or adopt policies/practices aimed at promoting social and professional integration of such groups.

 

By enhancing access to finance, the project will contribute towards EU's Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA III) priorities and the development of the private sector. It is also aligned with Economic Resilience Initiative objectives, namely boosting employment opportunities for host and

refugee communities and strengthening support for the creation of decent jobs. Furthermore, it addresses priorities outlined in the Small Business Act, the Charter for Small Enterprises in the Western Balkans, the Team Europe initiative as well as SDG 5 (Gender Euality), SDG 8 (Decent work and economic growth) and SDG 10 (Reduced inequalities).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Link zum projekt
Übersicht
ISP BIH IMPACT INCENTIVE LOAN FOR SMES & MIDCAPS
Andere Links
Datenblätter
ISP BIH IMPACT INCENTIVE LOAN FOR SMES & MIDCAPS
Zugehörige Pressemitteilungen
Bosnien und Herzegowina: EIB-Darlehen von 20 Millionen Euro an Intesa Sanpaolo Banka zur Stärkung der positiven sozialen Wirkung von KMU

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Bosnien und Herzegowina: EIB-Darlehen von 20 Millionen Euro an Intesa Sanpaolo Banka zur Stärkung der positiven sozialen Wirkung von KMU
Andere Links
Datenblätter
ISP BIH IMPACT INCENTIVE LOAN FOR SMES & MIDCAPS
Übersicht
ISP BIH IMPACT INCENTIVE LOAN FOR SMES & MIDCAPS

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen