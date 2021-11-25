Europäische Investitionsbank vergibt 185 Millionen Euro an DLL zur Finanzierung von Unternehmen, die in den Benelux-Ländern in die Kreislaufwirtschaft oder Nachhaltigkeit investieren

DLL wird einen Betrag in gleicher Höhe bereitstellen, sodass insgesamt 370 Millionen Euro für Klimaprojekte von KMU in den Benelux-Ländern verfügbar sind

Vereinbarung unterstützt das Klimaengagement der beiden Einrichtungen und die Benelux-Länder bei Ihrem Bestreben, mehr Geld für Klimafinanzierungen zu vergeben

DLL und die Europäische Investitionsbank (EIB) haben neue Finanzierungsverträge unterzeichnet, durch die neue Kredite von insgesamt bis zu 370 Millionen Euro an klimabewusste KMU in den Benelux-Ländern ausgereicht werden sollen. Die EIB wird 60 Millionen Euro für nachhaltige Projekte in Belgien und den Niederlanden bereitstellen. Der Finanzierungsbeitrag ist Teil eines weiter gefassten europäischen Programms für grüne Finanzierungen, für das eine erste Vereinbarung kürzlich in Irland unterzeichnet wurde. Weitere 125 Millionen Euro stellt die EIB für Investitionen in die Kreislaufwirtschaft in den Benelux-Ländern zur Verfügung. DLL wird beide Beträge in gleicher Höhe aufstocken, sodass insgesamt 370 Millionen Euro an neuen Finanzierungsmitteln für KMU mit grünen oder Kreislaufwirtschaftsprojekten bereitstehen.

Catherine Meyers, General Manager Benelux bei DLL: „Der Finanzierungsbeitrag der Europäischen Investitionsbank hilft uns und unseren Partnern, unseren gemeinsamen Kunden geeignete Leasingangebote mit einem Zinsvorteil zu unterbreiten, der Investitionen in gebrauchte, generalüberholte Maschinen attraktiver macht. Wir fördern auf diese Weise die Kreislaufwirtschaft und schaffen für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation. Ein Beispiel ist unsere Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Vervaet Rebuild, das u. a. generalüberholte Gülleinjektoren und Rübenroder anbietet. Landwirtschaftliche Betriebe, die nicht in neue Maschinen investieren wollen, erhalten dort Maschinen, die dem neuen Pendant in puncto Qualität, Zuverlässigkeit und Kapazität in nichts nachstehen.“

Heddi Khatib, Senior Account Manager Construction, Transportation und Industrial bei DLL: „Ein weiteres gutes Beispiel sind Kranvermietungsunternehmen in den Niederlanden, die bei ihren Fuhrparks nicht nur auf die Tonnage achten, sondern neben neuen auch gebrauchte, generalüberholte Anlagen einsetzen. Ihre Entscheidung, in gebrauchte Mobilkrane zu investieren, ist fundiert, denn wenn ein gebrauchter, generalüberholter Kran an ihre Erfordernisse angepasst werden kann, behält er seinen Wert.“

EIB-Vizepräsident Kris Peeters: „Wie die jüngsten Paradigmenwechsel bei der Darlehensvergabe sowie bei der Emission und beim Erwerb von Anleihen zeigen, gewinnen grüne Geschäftsaktivitäten weiter an Bedeutung. DLL und die EIB sind langjährige Partner, und wir hoffen, dass diese Vereinbarung als ein Signal dafür gesehen wird, dass grüne Geschäftsaktivitäten auch aus finanzieller Sicht sinnvoll sind.“

Die neuen über DLL bereitgestellten Mittel sind für Kreislaufwirtschaftsprojekte und Nachhaltigkeitsinitiativen von KMU im Sinne der EU-Taxonomie bestimmt. Die endgültigen Finanzierungsentscheidungen trifft DLL.

Hintergrundinformationen

Die Anteilseigner der EIB sind die EU-Mitgliedsländer (die Niederlande halten 5,2 Prozent der Anteile). Die EIB kann sich an den Kapitalmärkten deshalb sehr günstig Mittel beschaffen. Diese vergibt sie in Form von langfristigen Finanzierungen für solide Projekte, die zu den EU-Zielen beitragen. 2020 vergab die EIB für Projekte in den Niederlanden Kredite von rund 2,2 Milliarden Euro.

DLL ist ein global tätiges Asset-Finance-Unternehmen für Maschinen und Technologie mit einem verwalteten Portfolio von mehr als 35 Milliarden Euro. Das 1969 gegründete Unternehmen mit Sitz im niederländischen Eindhoven ist als Anbieter von Finanzlösungen in den Bereichen Agriculture, Food, Healthcare, Clean Technology, Construction, Transportation, Industrial, Office Equipment und Technology Industries in über 30 Ländern vertreten. DLL arbeitet mit Herstellern, Händlern und Distributoren von Maschinen sowie mit Endkunden direkt zusammen, um Unternehmen einen leichteren Zugang zu Maschinen, Technologie und Software zu ermöglichen. Außerdem bietet DLL Know-how und Beratung für Partner und Kunden an, die um intelligentere und wirtschaftlichere Anwendungen bemüht sind. DLL vereint Kundenorientierung mit einem umfassenden Branchen Know-how, um nachhaltige Lösungen für den gesamten Lebenszyklus der Wirtschaftsgüter zu entwickeln, einschließlich Finanzierungen für Gewerbe und Einzelhandel sowie die Finanzierung von gebrauchten Maschinen. Das Unternehmen ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Rabobank Group.