EIB finanziert Forschung in verschiedenen Therapiebereichen in den Laboren des Unternehmens in Polen

Die Investitionen müssen bis 2023 getätigt werden und tragen zur Schaffung von Arbeitsplätzen für hoch qualifizierte Arbeitskräfte bei

Die Europäische Investitionsbank (EIB) unterstützt Polpharma, das führende polnische Pharmaunternehmen, mit einem Darlehen von höchstens 300 Millionen Zloty (rund 65 Millionen Euro) zur Finanzierung seines Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsprogramms (FEI) bis 2023. Die Mittel werden es dem Unternehmen ermöglichen, neue Produkte zu entwickeln und dadurch seine Marktstellung zu stärken. Gleichzeitig dürften Patientinnen und Patienten einen breiteren Zugang zu modernen Arzneimitteln in verschiedenen Therapiebereichen erhalten, darunter Kardiologie, Diabetes, Augenheilkunde und Atemwegserkrankungen.

Als wichtiges Unternehmen im Pharmabereich konzentriert sich Polpharma stark auf FEI. Ein wesentlicher Faktor, der das Unternehmen auszeichnet, ist seine Fähigkeit, Generika mit Mehrwert zu produzieren und damit Behandlungsalternativen für Patienten in Europa zu schaffen. Das Projekt, das in den Forschungslaboren des Unternehmens in Polen umgesetzt werden soll, wird dazu beitragen, Arbeitsplätze für hoch qualifizierte Beschäftigte zu erhalten und zu schaffen. Dank der Zusammenarbeit von Polpharma mit verschiedenen Bildungseinrichtungen wird das durch die Forschungsaktivitäten des Unternehmens erworbene Wissen in ganz Europa verbreitet.

Teresa Czerwińska, Vizepräsidentin der EIB mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank in Polen: „Die Förderung von Forschung und Entwicklung war für die EIB-Gruppe immer schon vorrangig. Wir freuen uns daher besonders, dass wir mit Polpharma zusammenarbeiten können. Die Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln erfordert zahlreiche Schritte, wie die Optimierung von Produktionsprozessen und groß angelegte klinische Studien. Bei solchen Projekten und Risikoprofilen sind die Diversifizierung der Finanzierungsquellen, die langen Laufzeiten und die günstigen Bedingungen, die die EIB anbietet, sehr attraktiv für Unternehmen wie Polpharma. Durch die Förderung innovativer Forschung im Bereich neuer Arzneimittel und Behandlungsmethoden hoffen wir, einen Beitrag zur Verbesserung der Gesundheit der Patientinnen und Patienten in Polen und in Europa zu leisten.“

Wojciech Rosa‚ Vorstand des Polpharma-Konzerns: „Polpharmas Ziel ist es, Menschen zu helfen, ein gesundes Leben in einer gesunden Welt zu führen. Eine Schlüsselrolle bei unserer Tätigkeit spielt die Entwicklung moderner Arzneimittelprodukte, die auf aktuelle Gesundheitsprobleme eingehen, die Arzneimittelsicherheit gewährleisten und den Zugang zu wirksamen Therapien für Patientinnen und Patienten in Polen und Europa erweitern. Die Zusammenarbeit mit der EIB wird uns dabei helfen, unsere langfristigen Entwicklungspläne und innovativen patientenfreundlichen Lösungen effizient umzusetzen und attraktive Arbeitsplätze für die besten Fachkräfte zu schaffen.“

Dieses Darlehen mit langer Laufzeit – das zweite der EIB an Polpharma – zeigt das Engagement der Bank für FEI. Innovationen und die Entwicklung von Kompetenzen sind grundlegende Bestandteile eines ausgewogenen Wachstums und der Schaffung von Arbeitsplätzen, die ein hohes Fachwissen erfordern. Beide Komponenten werden nach der Covid-19-Krise eine wichtige Rolle bei der wirtschaftlichen Erholung spielen und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit fördern. Deshalb ist die Finanzierung von Innovation eine der obersten Prioritäten der EIB (mehr zur EIB-Tätigkeit für Innovation hier).

Die FEI-Strategie von Polpharma für die kommenden Jahre wird die Stellung des Unternehmens im internationalen Pharmasektor stärken und die mittelfristige Entwicklung des Unternehmens vorantreiben, wodurch es seinen Investitionsplan flexibler und zuversichtlicher umsetzen kann.

Hintergrundinformationen

Polpharma ist eines der führenden Unternehmen auf dem polnischen Pharmamarkt und einer der führenden Arzneimittelhersteller in Mittel- und Osteuropa, im Nahen Osten, in Zentralasien und im Kaukasus. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet. Durch eine dynamische Entwicklung, Expansion ins Ausland und Investitionen wurde Polpharma zu einem soliden, internationalen Pharmakonzern mit mehr als 7 000 Beschäftigten. Er versorgt Patientinnen und Patienten und Geschäftspartner weltweit mit modernen Medikamenten und innovativen Entwicklungen. In den Produktionsanlagen des Konzerns werden jährlich rund 400 Millionen Arzneimittelpackungen für die Menschen in 35 Ländern hergestellt. Daneben werden Pharmaprodukte in mehr als 60 Länder geliefert, darunter fortgeschrittene Märkte wie die Vereinigten Staaten, Japan und Korea.