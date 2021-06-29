EIB stellt 40 Millionen Euro bereit, um KMU und Midcaps durch Zugang zu Finanzierungsmitteln die Erholung von der Covid-19-Pandemie zu erleichtern

Fünfte EIB-Finanzierung für den serbischen Privatsektor im Rahmen des Covid-19-Hilfspakets von Team Europe – EIB-Unterstützung für serbische KMU erhöht sich somit auf insgesamt 180 Millionen Euro

Die Mittel werden dazu beitragen, die Widerstandsfähigkeit der serbischen Wirtschaft zu stärken und Arbeitsplätze in der Pandemie zu schützen

Die Europäische Investitionsbank (EIB), die Bank der Europäischen Union, vergibt ein Darlehen über 40 Millionen Euro an die Banca Intesa Beograd (BIB), um die rasche Erholung serbischer kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) nach der Covid-19-Krise zu unterstützen. Für die EIB ist dies die fünfte Finanzierung zur Unterstützung der Erholung des serbischen Privatsektors im Rahmen des Covid-19-Soforthilfeprogramms von Team Europe. Seit dem Ausbruch der Pandemie im Jahr 2020 hat die EIB Durchleitungsdarlehen in Höhe von 180 Millionen Euro bereitgestellt, um serbische Unternehmen zu unterstützen. Die Mittel sollen ihnen helfen, Liquiditätsprobleme zu bewältigen, ihren Betrieb aufrechtzuerhalten, Arbeitsplätze zu erhalten und ihre Investitionspläne während und nach der Pandemie weiter zu verfolgen.

Dank der Mittel aus dem heute unterzeichneten Durchleitungsdarlehen kann die BIB KMU und Midcap-Unternehmen, die von der Covid-19-Krise am stärksten betroffen waren, mehr Mittel zu günstigeren Bedingungen anbieten. Mit diesen neuen Finanzierungsmitteln können die Unternehmen ihren Betriebskapitalbedarf decken und Investitionsengpässe bewältigen.

Lilyana Pavlova, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über Finanzierungen der Bank in Serbien: „Die bisher bereitgestellten 180 Millionen Euro zur Unterstützung einer raschen Erholung der serbischen kleinen und mittleren Unternehmen zeigen das unermüdliche Engagement der EIB für eine vollständige und schnelle Erholung Serbiens nach der Covid-19-Pandemie. Wir wollen der serbischen Wirtschaft nicht nur dabei helfen, die Auswirkungen der Pandemie zu überstehen, sondern auch ihre Position auf den regionalen und den EU-Märkten auszubauen und zu stärken. Der nächste Schritt in diese Richtung ist der Übergang zu klimafreundlicheren und digitalen Geschäftsmodellen. Die EIB unterstützt als Bank der EU diesen Wandel, der für die Schaffung von Arbeitsplätzen und die allgemeine Wettbewerbsfähigkeit der serbischen Wirtschaft von großer Bedeutung ist.“

Draginja Đurić, CEO der Banca Intesa: „Wir freuen uns sehr über die Fortsetzung der langjährigen Partnerschaft mit der Europäischen Investitionsbank im Rahmen des neuen Durchleitungsdarlehens von 40 Millionen Euro. Die Covid-19-Pandemie hat sich zweifellos am stärksten auf kleine und mittlere Unternehmen ausgewirkt. Gleichzeitig sind ihre Erholung und weitere Entwicklung entscheidend für das nachhaltige Wachstum der serbischen Wirtschaft. Die in Serbien seit mehr als zehn Jahren marktführende Banca Intesa wird das Durchleitungsdarlehen nutzen, um die Unternehmen beim Fortbestand ihrer Geschäftstätigkeit zu unterstützen. Wir wollen Mittel für laufende Verbindlichkeiten und Investitionsprojekte bereitstellen, um die Solidität von Unternehmen und Arbeitsplätzen zu erhalten, Wachstum zu fördern und die serbische Wirtschaft zu stärken. Als zuverlässiger Partner der Wirtschaft hat die Banca Intesa bisher im Rahmen von EIB-Durchleitungsdarlehen 160 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.“

Mateja Norčič Štamcar, Geschäftsträgerin der EU-Delegation in Serbien: „Egal ob Innovation und Hightech oder kleine Unternehmen in der Landwirtschaft und in der Holzverarbeitung in den ländlichen Gebieten Serbiens, egal ob Cyberwelt oder Ackerland, die Europäische Union findet immer einen Weg, um kleine und mittlere Unternehmen in Serbien zu unterstützen. Dies ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung, um die Wirtschaft in Serbien zu dynamisieren und zu stärken und Unternehmern neue Chancen zu bieten.“

Die EIB arbeitet seit vielen Jahren erfolgreich mit der BIB zusammen, die in den vergangenen 15 Jahren Finanzierungsmittel auf effiziente Weise an KMU, Midcap-Unternehmen, den öffentlichen Sektor und sonstige vorrangige Projekte weitergeleitet hat. Die neuen Mittel sind Teil des Covid-19-Hilfspakets von Team Europe für den Westbalkan. Dieses umfasst auch das im Mai 2020 beschlossene Finanzierungsprogramm der EIB von 1,7 Milliarden Euro. Die Europäische Union hat ihre Unterstützung um zwei zusätzliche Programme ausgeweitet, die voraussichtlich bis zu 900 Millionen Euro an neuen Finanzierungsmitteln in der Region bereitstellen.

Hintergrundinformationen:

Die EIB in Serbien

Die EIB ist seit 1977 in Serbien tätig und vergibt landesweit Finanzierungen für wichtige Infrastrukturprojekte sowie für KMU, die Industrie, den Dienstleistungssektor und Gebietskörperschaften. Seit Aufnahme ihrer Tätigkeit in dem Land hat die Bank insgesamt mehr als sechs Milliarden Euro für KMU und die Sanierung der Verkehrs-, Bildungs-, Gesundheits- und Versorgungsinfrastruktur bereitgestellt.

Die EIB im Westbalkan

Die EIB ist einer der größten internationalen Geldgeber im Westbalkan. Seit 2009 hat die Bank in der Region über acht Milliarden Euro für Projekte bereitgestellt.

Team Europe und die Covid-19-Maßnahmen im Westbalkan

Als Teil der #TeamEurope-Strategie, der globalen Antwort der Europäischen Union auf Covid-19, hat die EIB für den Westbalkan ein Soforthilfepaket von 1,7 Milliarden Euro geschnürt, das vorrangig für KMU und den Gesundheitssektor bestimmt ist. Insgesamt beläuft sich das finanzielle Hilfspaket der EU für den Westbalkan auf mehr als 3,3 Milliarden Euro.

Banca Intesa Ad Beograd

Die Banca Intesa ad Beograd‚ ein Unternehmen der Bankengruppe ‚ ist die führende Bank auf dem serbischen Inlandsmarkt und ein zuverlässiger Partner für 1,37 Millionen Kunden – natürliche und juristische Personen. Mit einer Bilanzsumme von 6,1 Milliarden Euro, Einlagen in Gesamthöhe von 4,4 Milliarden Euro und ein Darlehensvolumen von 3,6 Milliarden Euro steht die Banca Intesa an der Spitze der Liste der erfolgreichsten Banken Serbiens. Durch eine einzigartige Kombination aus Digitalisierung und einem gut ausgebauten Netz von 155 Niederlassungen in ganz Serbien sowie einem ständigen Engagement für die Bedürfnisse der Haushalte und der Wirtschaft, innovative Produkte und erstklassigen Service verzeichnet die Bank stabile Ergebnisse in allen Segmenten ihrer Geschäftstätigkeit.