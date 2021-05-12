© UCI

EIB beteiligt sich mit 50 Millionen Euro an der neuen Verbriefung RMBS Prado VII, mit der die UCI die energetische Sanierung des Wohnparks finanzieren will

Zweite Zusammenarbeit von EIB und UCI innerhalb von zwölf Monaten; erste Operation in Höhe von 100 Millionen Euro betraf den RMBS Green Belém 1, der im Mai 2020 in Portugal aufgelegt wurde

Projekt trägt zum Klimaschutz bei: Energieeinsparungen von knapp 57 Gigawattstunden pro Jahr und Senkung des CO 2 -Ausstoßes um 10 269 Tonnen jährlich

Operation fördert Energieeffizienz durch Sanierung bestehender Gebäude und Kauf von Niedrigenergiewohnungen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), ein Joint Venture von Banco Santander und der BNP Paribas-Gruppe, haben eine neue Vereinbarung zu Sanierung bestehender Gebäude in Spanien und Portugal unterzeichnet. Diese grünen Investitionen stehen in Einklang mit der Strategie der UCI, nachhaltige Finanzierungen für Einzelpersonen und Wohneigentümergemeinschaften bereitzustellen.

Diesmal zeichnete die EIB einer Tranche von 50 Millionen Euro, die Teil einer Verbriefung von spanischen Hypothekendarlehen für Wohnimmobilien im Gesamtvolumen von 480 Millionen Euro ist (RMBS Prado VIII). Die Mittel tragen dazu bei, neue grüne und nachhaltige Kredite an Einzelpersonen und Wohneigentümergemeinschaften zu vergeben, die in die Sanierung von Gebäuden investieren. Obwohl die Finanzierungen hauptsächlich für die Renovierung von Gebäuden bestimmt sind, kommen auch Hypothekendarlehen für den Erwerb von Wohnungen mit hohen Energieeffizienzstandards in Betracht.

Dies ist die zweite mit der UCI unterzeichnete Operation. Die vorhergehende erfolgte im Mai 2020 und betraf die Zeichnung einer Tranche von 100 Millionen Euro des RMBS Green Belém 1 (die erste Emission von grünen Bonds in Portugal der UCI) durch die EIB. Für diese Operation erhielt die UCI den „Sustainable Finance Award“ von Euronext Lissabon für ihren aktiven Beitrag zur Entwicklung des portugiesischen Kapitalmarkts und für ihren Beitrag zu Umwelt, Sozialem und Corporate Governance.

Das Projekt trägt zum Klimaschutz bei und steht in Einklang mit der „Renovierungswelle“ der Europäischen Kommission. Die Gesamtenergieeinsparungen in Spanien und Portugal werden ab der vollständigen Auszahlung der Mittel auf 57,3 Gigawattstunden pro Jahr veranschlagt, was einer Senkung des CO 2 -Ausstoßes von 10 269 Tonnen pro Jahr entspricht, dem jährlichen Energieverbrauch von 14 000 Haushalten. Außerdem sollen die von der UCI mithilfe der EIB finanzierten Projekte während der Bauzeit jährlich rund 940 Arbeitsplätze schaffen.

Ricardo Mourinho Félix, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank in Spanien: „Momentan sind rund 75 Prozent der Gebäude nur wenig energieeffizient. Aber noch schlimmer ist: Fast 85–95 Prozent davon werden auch 2050 noch genutzt. Wir sind daher sehr stolz darauf, die UCI bei grünen Projekten und bei Investitionen zu unterstützen, die die Energieeffizienz in Spanien und Portugal deutlich steigern. Wir dürften trotz der aktuellen Pandemie nicht vergessen, dass die Erholung der Wirtschaft in Europa Hand in Hand mit dem Klimaschutz gehen muss.“

Roberto Colomer, Generaldirektor der UCI: „Für uns ist es wichtig, unsere Zusammenarbeit mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) auszuweiten. So können wir unsere Strategie weiterverfolgen, nachhaltige Projekte auf der Iberischen Halbinsel zu finanzieren und zur Dekarbonisierung des spanischen und des portugiesischen Immobilienparks beizutragen.“

Luca Bertalot, Generalsekretär des European Covered Bond Council des Europäischen Hypothekenverbands (EMF-ECBC): „Wir freuen uns, dass das Gütesiegel EEM als Marktkatalysator wirkt und es Stakeholdern aus dem privaten und dem öffentlichen Sektor ermöglicht, ein gemeinsames Ziel zu verfolgen, nämlich für grüne Belange zu sensibilisieren und einen Paradigmenwechsel einzuleiten. Daraus ergeben sich konkrete Vorteile für die Verbraucher und Transparenz für die Anleger. Der Markt setzt auf eine nachhaltigere Zukunft für alle.“

Die aus dieser Zusammenarbeit resultierenden Finanzierungen entsprechen den Kriterien, die der Europäische Hypothekenverbandes in seinem Aktionsplan für Energieeffizienz-Hypothekendarlehen (EeMAP) festgelegt hat. Die Sanierungsmaßnahmen müssen die Energieeffizienz von Gebäuden um mindestens 30 Prozent verbessern, während Kredite für Wohnungskäufe nur für Niedrigenergiewohnungen vergeben werden. Beide Kriterien entsprechen denen, die für den Erhalt des „Energy Efficient Mortgage Label“ (EEM-Label) für energieeffiziente Hypothekendarlehen Voraussetzung sind. Bei dieser Initiative spielt die UCI auch eine Vorreiterrolle in Spanien und Portugal.

Hintergrundinformationen

Die Klimabank der EU

Vor Kurzem hat die EIB-Gruppe ihren Klimabank-Fahrplan verabschiedet, um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen: In den nächsten zehn Jahren bis 2030 will sie eine Billion Euro für Klimaschutz und ökologisch nachhaltige Investitionen mobilisieren und bis 2025 mehr als 50 Prozent ihrer Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bereitstellen. Gemäß diesem Fahrplan richtet die EIB-Gruppe ab Anfang 2021 alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens aus.

Die EIB-Gruppe hat 2020 bereits das fünfte Jahr in Folge den Prozentsatz ihrer Finanzierungen für Projekte erhöht, die zur Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels beitragen: 38 Prozent (2 850 Millionen Euro) des Finanzierungsvolumens in Spanien betrafen diese Projekte – neun Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Spanien war damit drittgrößter Empfänger in der EU bei Klimafinanzierungen. Mit diesen Mitteln trägt die EIB unter anderem zur Förderung eines sauberen Verkehrs, der Energieeffizienz, erneuerbarer Energien und der Modernisierung der Stromnetze bei.

Die Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) ist eine Finanzierungseinrichtung mit über 30 Jahren Erfahrung. Sie ist in Spanien, Portugal, Griechenland und Brasilien (dort als Joint Venture mit der Provincia-Gruppe) präsent. Das Unternehmen betreut mit mehr als 600 Beschäftigten ein ausstehendes Kreditvolumen von über 10 Milliarden Euro und mehr als 350 000 Kunden. Sein Ziel ist es, die Nachfrage nach Wohnraum durch von Verantwortung geprägte, transparente und auf die persönlichen Erfordernisse zugeschnittenen Finanzierungen zu decken. Die UCI ermöglicht den Zugang zu Wohnraum und trägt zur Sanierung des Immobilienbestands bei, damit Städte nachhaltiger werden. Hierzu vergibt sie Hypothekendarlehen, aber auch Privatkredite für Sanierungsmaßnahmen an Privatpersonen und Eigentümergemeinschaften. Seit 2015 hat die UCI über ihre Programme Prado und Belém erstklassige durch Wohnimmobilien besicherte Anleihen (RMBS) im Volumen von mehr als vier Milliarden Euro begeben.

Der Aktionsplan für Energieeffizienz-Hypothekendarlehen (EeMAP) ist eine Initiative unter Federführung des Europäischen Hypothekenverbands (EMF). Mehr als 90 Finanzierungseinrichtungen und andere Stakeholder des europäischen und des internationalen Hypothekenmarktes nehmen daran teil. Ziel der Initiative ist es, Energieeffizienz-Hypothekendarlehen (EEM) und das zugehörige Gütesiegel zu konzipieren und darüber hinaus Daten zu dieser Art von Hypotheken zu sammeln und zu veröffentlichen.