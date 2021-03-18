Wasserprojekt Goudel IV als Modell für Klimaschutz in Afrika

Langfristige Finanzierung der Europäischen Investitionsbank und der französischen und niederländischen Entwicklungsagentur für das Projekt des nigrischen Wasserversorgers

Neu eröffnete Wasseraufbereitungsanlage verbessert Trinkwasserversorgung und Gesundheitssituation für eine wachsende Bevölkerung

Die Fertigstellung der Wasseraufbereitungsanlage Goudel IV und der Ausbau des Wasserverteilungsnetzes in Niamey sichern die Trinkwasserversorgung für mehr als 200 000 Menschen in der Hauptstadt Nigers, eine der wärmsten und am schnellsten wachsenden Städte der Welt.

Mehr als 15 700 zusätzliche Haushalte wurden an das Wassernetz angeschlossen und 170 neue Wassersammelpunkte entstanden in diesem wegweisenden Projekt, das von der Europäischen Investitionsbank sowie der französischen und niederländischen Entwicklungsagentur unterstützt wurde.

Die neue Wasseraufbereitungsanlage bietet eine bessere Trinkwasserversorgung für eine wachsende Bevölkerung und einen besseren Schutz der öffentlichen Gesundheit. Denisa-Elena Ionete, EU-Botschafterin in Niger, unterstrich die Bedeutung dieser Investition in Goudel IV bei der Eröffnung der Anlage:

„Team Europe setzt sich dafür ein, die Folgen des Klimawandels in Afrika zu bekämpfen und nachhaltige Investitionen in Niger voranzutreiben. Die finanzielle und technische Zusammenarbeit der Europäischen Investitionsbank und der französischen und niederländischen Entwicklungsagentur mit der Société des Patrimoine des Eaux du Niger stärkt die öffentliche Gesundheit und schafft wirtschaftliche Zukunftschancen für Hunderttausende Menschen in Niamey.“

Ambroise Fayolle, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank: „Wir erleben heute einen Meilenstein in der Zusammenarbeit zwischen Niger und den europäischen Partnern für den Klimaschutz in Afrika. Die Europäische Investitionsbank freut sich, als Teil von Team Europe langfristige Mittel und technische Hilfe für Goudel IV zur Verfügung zu stellen und die Trinkwasserversorgung für Tausende Menschen in Niamey zu sichern. Durch den Bau und den erfolgreichen Betrieb des neuen Projekts für sauberes Wasser werden die Gesundheit und Existenzgrundlage der Menschen bei künftigen Dürren und Überschwemmungen geschützt.“

Alexandre Garcia, französischer Botschafter in Niger: „Die französische Entwicklungsagentur begrüßt den Start der Wasseraufbereitungsanlage Goudel IV. Durch den Ausbau der Trinkwasserversorgung in Niamey beschleunigen wir die Erreichung der Millennium-Entwicklungsziele in Niger.“

Paul Tholen, niederländischer Botschafter in Niger: „Team Europe gratuliert Niger und der Société des Patrimoine des Eaux du Niger zum erfolgreichen Abschluss des Goudel-IV-Projekts, mit dem der Trinkwasserzugang für Tausende von Menschen in Niamey ausgebaut wird.“

Schutz gefährdeter Gruppen vor dem Klimawandel

Niger ist eines der wärmsten Länder der Erde. In Niamey sinken die Durchschnittstemperaturen selten unter 32 Grad Celsius.

Durch das ausgebaute Wassernetz und die 170 neuen Wassersammelpunkte erhalten künftig auch Teile Niameys, die bisher auf unbehandeltes Wasser angewiesen waren, deutlich verbesserten Zugang zu sauberem Trinkwasser.

Das neue Projekt trägt außerdem der steigenden Trinkwassernachfrage der Stadt Rechnung, die so stark wächst wie kaum eine andere Stadt weltweit.

Mit technischer und finanzieller Zusammenarbeit zum Entwicklungserfolg

Das Wasseraufbereitungsprojekt Goudel IV und das weiter gefasste Projekt AEP Niamey werden mit langfristigen Mitteln von 60,4 Millionen Euro von drei europäischen Partnern unterstützt: der Europäischen Investitionsbank (34,5 Prozent), der französischen Entwicklungsagentur (30 Prozent) und der niederländischen Entwicklungsagentur (35,5 Prozent)