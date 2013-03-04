AEP NIAMEY

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Projet d'alimentation en eau potable de la ville de Niamey, comprenant une station de traitement (Goudel IV) ainsi qu'un réseau d'adduction et de distribution.
Le projet comprend l’augmentation de la capacité de production avec 40.000 m3/jour pour Niamey, la capitale du Niger, avec l’extension de l’usine de traitement (nouvelle unité Goudel IV), des réseaux d’adduction et de distribution ainsi que l’infrastructure associée (stations de pompage, châteaux d’eau, branchements sociaux et borne-fontaine).
La conformité du projet avec la législation environnementale nationale applicable ainsi que les principes environnementaux et sociaux de l'UE, des normes et des pratiques seront vérifiés lors de l'instruction; de même pour les procédures du promoteur en matière d’évaluation d’impact et de suivi environnemental. Les travaux prévus dans le cadre du projet concernent des infrastructures relativement simples en milieu urbain qui posent généralement peu de problèmes environnementaux et sociaux. Le projet aura un impact social positif sur l’accès à un service de qualité et sera bénéfique pour la santé publique. Une étude environnementale et sociale est en cours de finalisation, dans le cadre de la préparation du projet. La BEI explorera la situation de l’assainissement ainsi que l’impact du projet, en vue d’éventuelles opérations futures.
Les procédures de passation de marché seront discutées avec les bailleurs et l’emprunteur lors de la mission d’instruction. La SPEN sera l’autorité contractante pour l’ensemble des marchés de services, de fournitures et de travaux et appliquera les procédures de passation de marchés à l’échelle internationale et/ou nationale, en conformité avec les procédures des bailleurs.
Les procédures de passation de marchés devront être conformes au guide de passation de marchés de la BEI, qui impose en particulier un appel d’offres international ouvert pour tous les marchés d’un certain montant et une publication au Journal Officiel de l’Union Européenne.
En parallèle, la BEI finance le Schéma Directeur Eau Potable de Niamey afin de soutenir la planification des activités futures dans ce domaine.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
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Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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