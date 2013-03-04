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AEP NIAMEY

Unterzeichnung(en)

Betrag
21.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niger : 21.000.000 €
Wasser, Abwasser : 21.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/12/2014 : 21.000.000 €
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24/03/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AEP NIAMEY - ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE STATION DE POTABILISATION ET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE DISTRIBUTION D’EAU A NIAMEY
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 September 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/12/2014
20130304
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AEP NIAMEY
SOCIETE DE PATRIMOINE DES EAUX DU NIGER
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 21 millions
EUR 60 millions
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Projet d'alimentation en eau potable de la ville de Niamey, comprenant une station de traitement (Goudel IV) ainsi qu'un réseau d'adduction et de distribution.

Le projet comprend l’augmentation de la capacité de production avec 40.000 m3/jour pour Niamey, la capitale du Niger, avec l’extension de l’usine de traitement (nouvelle unité Goudel IV), des réseaux d’adduction et de distribution ainsi que l’infrastructure associée (stations de pompage, châteaux d’eau, branchements sociaux et borne-fontaine).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

La conformité du projet avec la législation environnementale nationale applicable ainsi que les principes environnementaux et sociaux de l'UE, des normes et des pratiques seront vérifiés lors de l'instruction; de même pour les procédures du promoteur en matière d’évaluation d’impact et de suivi environnemental. Les travaux prévus dans le cadre du projet concernent des infrastructures relativement simples en milieu urbain qui posent généralement peu de problèmes environnementaux et sociaux. Le projet aura un impact social positif sur l’accès à un service de qualité et sera bénéfique pour la santé publique. Une étude environnementale et sociale est en cours de finalisation, dans le cadre de la préparation du projet. La BEI explorera la situation de l’assainissement ainsi que l’impact du projet, en vue d’éventuelles opérations futures.

Les procédures de passation de marché seront discutées avec les bailleurs et l’emprunteur lors de la mission d’instruction. La SPEN sera l’autorité contractante pour l’ensemble des marchés de services, de fournitures et de travaux et appliquera les procédures de passation de marchés à l’échelle internationale et/ou nationale, en conformité avec les procédures des bailleurs.
Les procédures de passation de marchés devront être conformes au guide de passation de marchés de la BEI, qui impose en particulier un appel d’offres international ouvert pour tous les marchés d’un certain montant et une publication au Journal Officiel de l’Union Européenne.

Kommentar(e)

En parallèle, la BEI finance le Schéma Directeur Eau Potable de Niamey afin de soutenir la planification des activités futures dans ce domaine.

Weitere Unterlagen
07/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AEP NIAMEY
24/03/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AEP NIAMEY - ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE STATION DE POTABILISATION ET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE DISTRIBUTION D’EAU A NIAMEY
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AEP NIAMEY
Datum der Veröffentlichung
7 Jan 2015
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55873716
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130304
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Niger
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AEP NIAMEY - ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE STATION DE POTABILISATION ET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE DISTRIBUTION D’EAU A NIAMEY
Datum der Veröffentlichung
24 Mar 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
70020017
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130304
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Niger
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - AEP NIAMEY
Datum der Veröffentlichung
28 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
188826859
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130304
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Niger
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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