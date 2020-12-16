EIB stellt Stadtwerken Halle Darlehen über 200 Millionen Euro zur Verfügung

© SWH

Mittel sind für die Erneuerung der Strassenbahnflotte sowie für Investitionen in die Energie-und Wasserversorgung vorgesehen

Zinsgünstiger Kredit der EU-Bank hat Laufzeit von 25 Jahren

Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt den Stadtwerken Halle (SWH) ein Darlehen in Höhe von 200 Millionen Euro zur Verfügung. Die Mittel dienen der Finanzierung eines umfassenden Erneuerungs-und Modernisierungsprogramms in den Kernbereichen der SWH-Gruppe: öffentlicher Nahverkehr, Energieversorgung sowie Wasser und Abwasser. Die Darlehensvereinbarung sieht vor, mit den Geldern unter anderem knapp 60 neue Strassenbahnfahrzeuge durch die SWH-Tochter Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG) anzuschaffen.

Weitere Mittel sind für wichtige Investitionen in den Bereichen Energie und Wasser mit Hauptaugenmerk auf die Strom-und Fernwärmenetze sowie die Wasserversorgungs-und Abwassernetze vorgesehen. Die Gelder an die Stadtwerke Halle sind besonders zinsgünstig, da die EU-Bank ihre günstigen Refinanzierungskosten aufgrund ihrer erstklassigen Bonität an die Kunden weiterreicht. Das Darlehen verfügt zudem mit 25 Jahren über eine lange Laufzeit, die die Langfristigkeit der Investitionen widerspiegelt.

Der für die Aktivitäten der EU-Bank in Deutschland verantwortliche Vizepräsident Ambroise Fayolle erklärte: „Ich freue mich ausserordentlich, dass wir mit den Stadtwerken Halle einen neuen starken Partner gefunden haben und mit dieser Finanzierung zur leistungsfähigen und bezahlbaren öffentlichen Versorgung für die Bürger der Stadt Halle an der Saale über einen langen Zeithorizont beitragen können. Es ist das Ziel europäischer Kohäsionspolitik, die Regionen in Europa dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial zu entfalten, und dieses Vorhaben ist dafür ein gutes Beispiel. Zudem leistet das Projekt einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz. Beides, die Stärkung des regionalen Zusammenhalts und der Kampf gegen den Klimawandel, sind Prioritäten der EU-Bank.“

Matthias Lux, Vorsitzender der Geschäftsführung der Stadtwerke Halle, sagte: „Auch ich bin äußerst erfreut, in der Europäischen Investitionsbank eine starke, zuverlässige Partnerin für unsere umfassenden Investitionen gewonnen zu haben, die wir innerhalb der Stadtwerke Halle-Gruppe in den kommenden Jahren im schönen Halle an der Saale umsetzen wollen.“

Stadtwerke Halle

Die Stadtwerke Halle bieten von Energie- und Wasserversorgung über den öffentlichen Personennahverkehr, Wertstofferfassung, Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Winterdienst, Logistik-, Deponie- und Infrastrukturleistungen sowie Datenverarbeitungsservices bis hin zu Bäderbetrieb und Stadtbeleuchtung als starke Unternehmensgruppe sämtliche Leistungen der kommunalen Daseinsvorsorge und Dienstleistungen für die Wirtschaft aus einer Hand. Mit 2.958 Mitarbeitenden und Auszubildenden sowie einem Jahresumsatz von 624 Millionen Euro in 2019 sind die Stadtwerke Halle die größte gewerbliche Arbeitgeberin in der Saalestadt und das größte kommunale Versorgungsunternehmen Sachsen-Anhalts.