Bank der EU fördert FuE-Strategie des Scale-up-Unternehmens mit Fokus auf innovatives Wachstum und Marktexpansion

Unternehmenslösung Loadsensing erhöht durch Überwachung die Zuverlässigkeit, Effizienz und Sicherheit kritischer Infrastrukturen in Bergbau, Bauwirtschaft und Schienenverkehr

Finanzierung fällt unter die Investitionsoffensive für Europa und soll 50 hoch qualifizierte Arbeitsplätze in Forschung und Entwicklung schaffen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt dem spanischen Scale-up-Unternehmen Worldsensing 10 Millionen Euro für seine FuE-Strategie bereit. Worldsensing ist ein bekannter Pionier im Bereich Internet der Dinge, der auf die Entwicklung entsprechender Lösungen für Überwachungssensoren spezialisiert und in über 60 Ländern aktiv ist. Die langfristige, günstige Finanzierung der EIB unterstützt die Innovationstätigkeit des Unternehmens: Worldsensing will seine Produktionskapazitäten steigern, ein Portfolio neuer Produkte entwickeln und sein Handels- und Vertriebsnetz ausbauen. EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix und David Deprez, CFO von Worldsensing, gaben die Vereinbarung heute auf dem Web Summit bekannt.

Mit der Unterstützung der Bank der EU wird das Scale-up mit Sitz in Barcelona das Loadsensing-Produktportfolio weiterentwickeln. Loadsensing ist eine batteriebetriebene, drahtlose Weitbereichs-Datenübertragungslösung, die den Zustand von Infrastruktur in Fast-Echtzeit überwacht, die Effizienz erhöht und Katastrophen verhindert. Die Überwachungslösung des Unternehmens sammelt Sensordaten kritischer Infrastrukturen wie etwa Abraumdämme im Bergbau. Sie verbessert damit die Sicherheit der Arbeiter, die diese Daten sonst von Hand erheben müssen, und der benachbarten Siedlungen. Worldsensing kann mit den Mitteln der EIB auch dazu beitragen, Denkmäler in Städten zu erhalten und den Zustand städtischer Infrastruktur zu überwachen. Außerdem schafft es sicherere Arbeitsumgebungen und erhöht durch die Vorhersage von Erdrutschen, Überschwemmungen, Ermüdung und Zusammenbruch die Widerstandsfähigkeit von Infrastruktur.

Ricardo Mourinho Félix, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank in Spanien: „Die Bewahrung unseres kulturellen Erbes, weniger Staus, eine sicherere Arbeitsumgebung und die Zustandsüberwachung unserer Infrastruktur sind nur einige der Ergebnisse, die mit der Technologie von Worldsensing erzielt werden können. Dieses Projekt ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie wir den Alltag, das Wohlbefinden und die Sicherheit der Menschen verbessern können. Wir freuen uns, die FEI-Strategie des Unternehmens zu unterstützen, das seine Überwachungssensoren der nächsten Generation und ein breites Spektrum wichtiger Anwendungen weiterentwickeln will. Spitzentechnologien wie diese zu fördern, ist von entscheidender Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft – nicht nur in der Coronakrise, sondern auch angesichts der langfristigen Herausforderungen Europas. Und für die Bekanntgabe solch bahnbrechender Projekte ist der Web Summit die ideale Gelegenheit.“

EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni: „Der Finanzierungsvertrag zwischen der EIB und dem spanischen Start-up Worldsensing zeigt, was Technologie für die Gesellschaft leisten kann. Unterstützt wird er von der Investitionsoffensive für Europa. Worldsensing kann jetzt ein System entwickeln, das den Zustand kritischer Infrastrukturen wie Brücken und Gleise fernüberwacht – damit verhindert es Katastrophen und rettet Leben.“

David Deprez, Chief Financial Officer von Worldsensing: „Dank der Finanzierung der EIB können wir unsere Lösungen schneller entwickeln. Als Marktführer in diesem Bereich ist der Schutz kritischer Infrastrukturen eine Ausgabe, für die wir besonders gut aufgestellt sind. In dieser Phase unseres Wachstums hilft uns die Finanzierung, unsere globale Präsenz auszubauen und die Widerstandsfähigkeit und Sicherheit von Infrastruktur über unser Partnernetz weiter voranzutreiben.“

Aktuelle Beispiele für den Einsatz der Worldsensing-Technologie sind der Ausbau des Pariser U-Bahnnetzes, die Überwachung des Tunnelbaus bei der Erweiterung der Frankfurter U-Bahnlinie U5 oder die Brunnenüberwachung in einem der größten Tagebaue der Welt in Chile.

Die EIB finanziert das FEI-Projekt im Rahmen der Europäischen Fazilität für Wachstumsfinanzierungen (EGFF) über Venture Debt in Form eines Programmdarlehens unter der Investitionsoffensive für Europa. Mit diesem Finanzierungsinstrument fördert die Bank der EU führende Unternehmen in innovativen Sektoren. Über die EGFF, die die EIB 2016 eingerichtet hat, konnten bisher mehr als zwei Milliarden Euro für Projekte in Bereichen wie Robotik, künstliche Intelligenz und Biomedizin bereitgestellt werden. Durch das Worldsensing-Projekt sollen 50 hoch qualifizierte neue FuE-Arbeitsplätze am Sitz des Unternehmens in Barcelona entstehen.

Hintergrundinformationen

Venture Debt der EIB

Mit ihrem Venture-Debt-Produkt unterstützt die EIB Start-ups und wachstumsstarke innovative Unternehmen in Spitzentechnologiesektoren. Dabei verbindet sie die Vorteile eines langfristigen Darlehens mit einem Vergütungsmodell, das an den Unternehmenserfolg geknüpft ist. Venture-Debt-Finanzierungen stärken das wirtschaftliche Eigenkapital des Darlehensnehmers, ohne die Anteile der bestehenden Anleger zu verwässern. Die EIB entwickelte das Produkt vor vier Jahren, um auf Marktbedürfnisse einzugehen. Diese Finanzierungen sind durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI), die finanzielle Säule der Investitionsoffensive für Europa, abgesichert.

Der EFSI ist das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa. Er stellt Garantien für Erstverluste, sodass die EIB mehr Projekte finanzieren kann, die oftmals auch mit höheren Risiken verbunden sind. Die Projekte und Vereinbarungen, deren Finanzierung im Rahmen des EFSI bisher genehmigt wurde, haben bis jetzt Investitionen in Höhe von 535,4 Milliarden Euro mobilisiert.

Worldsensing

Worldsensing ist ein globaler Pionier im Bereich Internet der Dinge. Das Unternehmen, 2008 gegründet, ist auf industrielle Überwachung spezialisiert. Es arbeitet mit über 270 Ingenieurpartnern in mehr als 60 Ländern zusammen und überwacht sicherheitsorientiert kritische Infrastrukturen in Bergbau, Bauwirtschaft, Schienenverkehr und Structural Health Monitoring. Worldsensing ist Mitglied der Initiative EIT RawMaterials, die vom Europäischen Innovations- und Technologieinstitut (EIT) – einer Einrichtung der Europäischen Union – ins Leben gerufen wurde, und vor Kurzem auch der Europäischen Rohstoffallianz beigetreten. Das Unternehmen mit mehr als 80 Beschäftigten hat Büros in Barcelona, London, Los Angeles und Singapur. Zu den Investoren zählen Cisco Systems, Mitsui & Co, McRock Capital, ETF Partners und andere.

Web Summit

Der Web Summit ist eine Technologiekonferenz in Lissabon, an der jährlich 70 000 Besucherinnen und Besucher teilnehmen. Er gilt als eine der wichtigsten Technologieveranstaltungen weltweit.