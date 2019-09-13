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WORLDSENSING (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
10.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 10.000.000 €
Dienstleistungen : 10.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/08/2020 : 5.000.000 €
19/08/2020 : 5.000.000 €
Andere Links
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30/06/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WORLDSENSING (EGFF)
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30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - WORLDSENSING (EGFF)
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Web Summit - EIB stellt Worldsensing 10 Millionen Euro für industrielle Überwachungslösungen der nächsten Generation bereit
Story zum Projekt
Sensoren für mehr Sicherheit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Mai 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/08/2020
20190397
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WORLDSENSING (EGFF)
WORLDSENSING SL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 10 million
EUR 24 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance Worldsensing's main product, which is an IIoT (industrial internet of things) solution for online wireless data transmission, specifically from geotechnical monitoring sensors. This solution enables an efficient online and "real-time" monitoring of some critical geotechnical parameters on construction sites, infrastructure or tailing dams and ultimately leads to efficiency gains and increased safety.

The EIB loan will fund the promoters investments in research, development, and innovation (RDI) activities, in the commercialisation of its existing and next generation products and in working capital needs required by the promoter's market expansion.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The activities to be financed are not listed in any annexes of the Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
30/06/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WORLDSENSING (EGFF)
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - WORLDSENSING (EGFF)
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Web Summit - EIB stellt Worldsensing 10 Millionen Euro für industrielle Überwachungslösungen der nächsten Generation bereit

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WORLDSENSING (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
30 Jun 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125796170
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190397
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - WORLDSENSING (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
210703556
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190397
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
30/06/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WORLDSENSING (EGFF)
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30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - WORLDSENSING (EGFF)
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Übersicht
WORLDSENSING (EGFF)
Datenblätter
WORLDSENSING (EGFF)
Zugehörige Pressemitteilungen
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Story zum Projekt
Sensoren für mehr Sicherheit

Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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