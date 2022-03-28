Die Zugfahrt von Lleida nach La Pobla de Segur nördlich von Barcelona führt durch schroffe Felsen und über tiefe Schluchten. In dieser abgelegenen, zerklüfteten Region, in der Straßen selten geradlinig verlaufen, ist die Bahnstrecke eine wichtige Verkehrsverbindung.

Doch am 12. März 2021 passierte das Unglück. Kurz nach einer Tunnelausfahrt ereignete sich ohne jede Vorwarnung ein Erdrutsch. Als der erste Zug an jenem Morgen aus dem Tunnel fuhr, prallte er auf einen Haufen loser Gesteinsbrocken und entgleiste. Direkt an einem steilen Abhang.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Doch die Strecke blieb über Wochen gesperrt, und der Zug musste für viel Geld umfangreich repariert werden.

Als der Bahnbetreiber Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya mit dem Wiederaufbau der Gleise begann, entschloss er sich zu etwas Neuem. Er beauftragte das in Barcelona ansässige Unternehmen Worldsensing, ein ausgeklügeltes Sensorsystem mit Geräten zur drahtlosen Datenerfassung zu installieren. Sie sollen die Bedingungen außerhalb des Tunnels künftig fortlaufend überwachen.

Die Geräte registrieren jede Veränderung an bestehenden Rissen in der Felswand oberhalb der Bahnstrecke. Weitere Sensoren überwachen Gleise und Wetter. Denn extreme Hitze oder Kälte, massiver Regen oder Schnee beeinträchtigen mitunter die Sicherheit. Eine App sendet die Daten permanent an eine Cloud-Plattform und löst im Gefahrenfall eine Frühwarnung aus.

Fernüberwachungssysteme können Leben retten und die Nutzungsdauer kritischer, ziviler Infrastrukturen wie Straßen, Eisenbahnen, Brücken und Tunnel verlängern. Da extreme Wetterereignisse durch den Klimawandel immer häufiger auftreten, werden solche Überwachungssysteme immer wichtiger.