Atrium Ljungberg hat mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) ein Darlehen in Höhe von einer Milliarde schwedischen Kronen für Grüne-Energie-Projekte unterzeichnet. Das Darlehen ist unbesichert, seine Laufzeit beträgt acht Jahre. Die Mittel sind für die Projekte Bas Barkarby in Järfälla und Life City in Stockholm bestimmt.

Atrium Ljungberg ist ein Immobilieneigentümer mit starker Finanzposition, der auf eine langfristige Strategie setzt. Sein Fremdmittelportfolio beläuft sich auf rund 20 Milliarden schwedische Kronen. Die Hälfte davon wird auf den Kapitalmärkten aufgenommen, die andere Hälfte entfällt auf Banken und Direktfinanzierungen.

Dieses Darlehen von einer Milliarde schwedischen Kronen ist das erste, das Atrium Ljungberg von der EIB erhält. Seine Laufzeit beträgt einschließlich eines tilgungsfreien Zeitraums acht Jahre, die Zahlungen können innerhalb von drei Jahren geleistet werden. Verwendet werden die Mittel für zwei neue energieeffiziente Gebäude: Bas Barkarby in Järfälla und Life City in Stockholm. Beide Bauprojekte erfüllen die Anforderungen der EIB bei Niedrigstenergiegebäuden.

Martin Lindqvist, CFO von Atrium Ljungberg: „Wir freuen uns sehr über unseren ersten Finanzierungsvertrag mit der Europäischen Investitionsbank, mit dem wir unsere Finanzierungsbasis erweitern. Das EIB-Darlehen beweist, dass die Banken unsere Nachhaltigkeitsarbeit schätzen und daher langfristige grüne Finanzierungen für unsere Niedrigstenergie-Neubauprojekte bereitstellen.“

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Die EIB fördert schon seit geraumer Zeit energieeffizientes Bauen in Schweden – und das aus Überzeugung. Wir wissen, dass der CO 2 -Ausstoß von Wohn- und Bürogebäuden hoch ist, wenn sie schlecht isoliert sind. Die EIB unterstützt nach Kräften Projekte dieser Art, um so zu einer grünen Erholung nach der Krise beizutragen. In den vergangenen Jahren hat sie bereits bei der Finanzierung einer großen Zahl klimarelevanter Projekte in Schweden geholfen.“

Bas Barkarby – Die Bauarbeiten für die erste Phase liefen im zweiten Quartal 2019 auf einer Fläche von rund 25 000 Quadratmetern an. Das Gebäude soll für Bildungs-, wirtschaftliche und kulturelle Aktivitäten genutzt werden und eine neue Art von Begegnungsstätte schaffen. Die Stadt Järfälla wird fast 11 000 Quadratmeter für Sekundarschulzwecke, eine Mehrzweckhalle, eine Bibliothek und andere kulturelle Vorhaben mieten. Zu dem Projekt gehören auch Büros, ein Restaurant und ein Fitness-Studio. Der Rohbau steht bereits, derzeit wird an der Fassade gearbeitet. Die ersten Nutzer werden im ersten Quartal 2022 erwartet. Das Projekt wird nach BREEAM als „sehr gut“ zertifiziert.

Life City – Dieses Gebäude entsteht neben dem Universitätskrankenhaus Nya Karolinska Solna. Es wird nach BREEAM als „ausgezeichnet“ zertifiziert und hat eine Mietfläche von 27 500 Quadratmetern. Life City ist als neues Zentrum für gewerbliche Entwicklung und Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Forschung und Biowissenschaften geplant. Größter Mieter ist der schwedische Jobvermittler Academic Work, der einen Mietvertrag für 17 000 Quadratmeter abgeschlossen hat. Mit dem Bezug wird voraussichtlich im vierten Quartal 2021 begonnen. Das gesamte Gebäude soll im Frühjahr 2022 fertig sein.

Atrium Ljungberg ist eines der größten börsennotierten Immobilienunternehmen Schwedens. Es besitzt, entwickelt und verwaltet Immobilien in Wachstumsmärkten in Stockholm, Göteborg, Malmö und Uppsala. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung eines attraktiven urbanen Umfelds für Büros und Einzelhandel, abgerundet durch Wohnungen und Einrichtungen für Kultur, Dienstleistungen und Bildung. Die Gesamtmietfläche beträgt 1,1 Millionen Quadratmeter mit einem Wert von 44 Milliarden schwedischen Kronen. Zu den Nutzern gehören mehr als 30 000 Arbeitnehmer und Studierende sowie 1 000 Bewohner. Mit seinem Projektportfolio kann das Unternehmen in der Zukunft rund 32 Milliarden schwedische Kronen investieren. Atrium Ljungberg notiert unter ATRLJ-B.ST an der NASDAQ Stockholm Large Cap. Weitere Informationen unter www.al.se