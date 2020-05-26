Elektro Maribor will die Stabilität der Stromverteilung weiter erhöhen und die Strominfrastruktur für mehr als 219 000 Verbraucherinnen und Verbraucher im Nordosten des Landes ausbauen

Mithilfe des Darlehens will das Unternehmen die Qualität seiner Dienstleistungen und die Zuverlässigkeit seines Stromnetzes verbessern sowie Stromausfälle und damit verbundene Sach- und Umweltschäden minimieren

Die Finanzierung ermöglicht die Einführung eines modernen Verbrauchserfassungssystems zur Optimierung künftiger Investitionen und Reduzierung technischer und wirtschaftlicher Verluste

Die Europäische Investitionsbank hat mit Elektro Maribor ein Darlehen über 31 Millionen Euro unterzeichnet. Elektro Maribor ist der Stromversorger der zweitgrößten slowenischen Stadt Maribor. Mit dem Darlehen will das Unternehmen die Zuverlässigkeit und Qualität der Stromversorgung verbessern. Elektro Maribor plant Investitionen von 81,2 Millionen Euro in die Erneuerung und den Ausbau seines Stromverteilungsnetzes, um Stromausfälle und damit verbundene Sach- und Umweltschäden zu minimieren.

Bislang hat die EIB rund 170,5 Millionen Euro für die Stromverteilung in Slowenien und insgesamt 6,87 Milliarden Euro für Investitionen in dem Land bereitgestellt.

Elektro Maribor kann mit Unterstützung der EIB seine Hoch-, Mittel- und Niederspannungsnetze verstärken und sanieren sowie neue Kunden an das nationale Stromnetz anschließen und mehr erneuerbare Energien in die Stromerzeugung integrieren. Die Investitionen ermöglichen ferner die Einführung moderner Verbrauchserfassungssysteme, eine bessere Datenerfassung und Optimierung von Investitionen sowie die Eindämmung technischer und wirtschaftlicher Verluste.

EIB-Vizepräsidentin Lilyana Pavlova: „Das Darlehen der EIB trägt zu einem zuverlässigeren Stromverteilungsnetz in Slowenien bei und verbessert damit die Lebensqualität von Tausenden Menschen und die geschäftlichen Rahmenbedingungen in dem Land. Eine zuverlässige Stromversorgung ist für das Land besonders wichtig und erhöht auch seine Widerstandsfähigkeit in Krisen wie der Covid-19-Pandemie. Die Europäische Investitionsbank freut sich, die Investitionen von Elektro Maribor zu fördern und die Entwicklung Sloweniens weiter zu unterstützen.“

Boris Sovič, CEO von Elektro Maribor: „Elektro Maribor und die Europäische Investitionsbank arbeiten seit 2015 sehr erfolgreich zusammen. Mit eigenen Mitteln und mithilfe der EIB hat Elektro Maribor die Robustheit, Intelligenz und Leistung des Stromnetzes erhöht und mehr erneuerbare Energien in die Stromerzeugung einbezogen. Mit den durch dieses neue Darlehen bereitgestellten Mitteln können wir den Bedürfnissen und Erwartungen unserer Kundschaft – d. h. Haushalten, Unternehmen und dem öffentlichen Sektor – Rechnung tragen. Sie fließen in leistungsfähigere, robustere und modernere Nieder- und Mittelspannungsnetze. Das Verteilungsnetz bildet die grundlegende Infrastruktur für eine nachhaltige Entwicklung. Daher ist seine Verstärkung für einen erfolgreichen Übergang zu einer CO 2 -armen Gesellschaft unerlässlich.“

Elektro Maribor

Elektro Maribor ist fest in das Stromnetz der Republik Slowenien eingebunden und eines von fünf Stromversorgungsunternehmen des Landes. Seine Haupttätigkeit besteht in der Stromverteilung an Unternehmen und Haushalte im Nordosten Sloweniens. Elektro Maribor hat die Rechtsform einer Aktiengesellschaft nach slowenischem Recht; Hauptaktionär ist die Republik Slowenien.