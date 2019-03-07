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ELECTRICITY DISTRIBUTION SLOVENIA II

Unterzeichnung(en)

Betrag
53.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Slowenien : 53.000.000 €
Energie : 53.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/11/2019 : 22.000.000 €
12/05/2020 : 31.000.000 €
Andere Links
Related public register
27/09/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELECTRICITY DISTRIBUTION SLOVENIA II
Related public register
27/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ELECTRICITY DISTRIBUTION SLOVENIA II
Zugehörige Pressemitteilungen
Slowenien: EIB vergibt 31 Millionen Euro an das slowenische Unternehmen Elektro Maribor für zuverlässigere Stromverteilungsnetze im Nordosten Sloweniens

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 März 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/11/2019
20180037
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ELECTRICITY DISTRIBUTION SLOVENIA II
ELEKTRO PRIMORSKA PODETJA ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRICNE ENERGIJE DD,ELEKTRO MARIBOR PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRICNE ENERGIJE DD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 53 million
EUR 132 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The programme comprises investment schemes in the electricity distribution network in Slovenia over the 2019-2021 period. The programme includes network reinforcements, refursbishments in high, medium and low voltage networks, as well as the connection of new users and the integration of renewable energy generation.

The programme will allow each promoter to maintain or improve the reliability and quality standards of electricity supply, as well as connect new users including distributed renewable generation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The programme schemes are expected to have limited environmental consequences. Environmental impact studies will be carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures will be applied as necessary.

The Bank will require each promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
27/09/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELECTRICITY DISTRIBUTION SLOVENIA II
27/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ELECTRICITY DISTRIBUTION SLOVENIA II
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Slowenien: EIB vergibt 31 Millionen Euro an das slowenische Unternehmen Elektro Maribor für zuverlässigere Stromverteilungsnetze im Nordosten Sloweniens

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELECTRICITY DISTRIBUTION SLOVENIA II
Datum der Veröffentlichung
27 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
92430771
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180037
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowenien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ELECTRICITY DISTRIBUTION SLOVENIA II
Datum der Veröffentlichung
27 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
170980827
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180037
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowenien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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27/09/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELECTRICITY DISTRIBUTION SLOVENIA II
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27/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ELECTRICITY DISTRIBUTION SLOVENIA II
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Übersicht
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Datenblätter
ELECTRICITY DISTRIBUTION SLOVENIA II
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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