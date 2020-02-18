EIB fördert kleine Unternehmen, erneuerbare Energien und Investitionen in Energieeffizienz auf Zypern

Insgesamt 1,7 Milliarden Euro für neue Investitionen auf Zypern seit der Finanzkrise

EIB-Präsident trifft Präsident Anastasiades und wichtige Minister und besucht neue Schulgebäude

Werner Hoyer, Präsident der Europäischen Investitionsbank (EIB), hat bei einem Besuch auf Zypern aktuelle und künftige Investitionen erörtert und sich ein Bild davon gemacht, wie die EIB zur Verbesserung der Bildung im Land beiträgt.

Constantinos Petrides, Finanzminister der Republik Zypern und Gouverneur der Europäischen Investitionsbank: „Die EIB hat in besonderer Weise die Aufgabe, transformative Investitionen in Europa finanziell und mit technischem Know-how zu unterstützen. Sie spielt seit Jahren eine wichtige Rolle bei der Förderung wirtschaftlicher und sozialer Chancen auf Zypern und hat ihr Engagement seit der Finanzkrise noch verstärkt. Als neuer zyprischer Gouverneur der EIB setze ich mich gern für eine noch engere Zusammenarbeit mit der EIB ein, damit wir neue Investitionen auf den Weg bringen, die Zypern in den nächsten Jahren zugutekommen.“

EIB-Präsident Werner Hoyer: „Es ist schön, wieder auf Zypern zu sein. Ich werde mit Präsident Anastasiades über die aktuelle Arbeit der EIB in Zypern sprechen. Nach ihrem erfolgreichen und breiten Engagement im letzten Jahr hilft die Bank zyprischen Unternehmen dabei, wichtige Dienstleistungen auszubauen und zu verbessern. Außerdem werden wir darüber sprechen, wie wir als Bank der EU in Zukunft dringend anstehende Investitionen unterstützen können. Ich freue mich, in der englischen Schule zu sehen, was wir mit unserer Unterstützung für 213 Schulen im ganzen Land erreicht haben. Die Schule steht beispielhaft für unsere Investitionen in die Bildung griechisch- und türkisch-zyprischer Schülerinnen und Schüler.“

Zypern profitiert wie kein anderes Land von EIB-Mitteln

Im vergangenen Jahr stellte die EIB-Gruppe 230 Millionen Euro für neue Investitionen in Zypern bereit – das entspricht 1,04 Prozent des zyprischen BIP. Pro Kopf profitierte Zypern erneut am stärksten von Finanzierungen der EIB.

Dazu zählten neue Durchleitungsdarlehen für zyprische Banken zur Förderung von Unternehmensinvestitionen sowie Finanzierungen für Erneuerbare-Energien- und Energieeffizienzprojekte. Darüber hinaus genehmigte die EIB zuletzt neue Mittel für Stadtentwicklungs-, Abfall- und Verkehrsprojekte sowie für Investitionen in die Telekommunikation und Gesundheitsversorgung. Die Finanzierungen werden in Kombination mit EU-Zuschüssen bereitgestellt.

Neue Finanzierungen für Energie, Klimaschutz, Kommunikation und Innovation erwartet

Die EIB prüft gegenwärtig neue Finanzierungen für Stromerzeugungsanlagen, um Zyperns Abhängigkeit vom Öl deutlich zu verringern. Außerdem will die Bank Klimaschutzmaßnahmen kleiner Unternehmen sowie Investitionen in schnelle Internetanschlüsse und Online-Finanzdienstleistungen fördern.

Neue Einrichtungen für gemeinsame Bildung auf Zypern

Die EIB unterstützt derzeit den Neu- und Ausbau sowie die Sanierung von 213 Kindergärten, Grund- und weiterführenden Schulen auf Zypern.

EIB-Präsident Werner Hoyer wird bei seinem Besuch mit Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern der englischen Schule sprechen und das neue Newham-Gebäude besichtigen, das von der EIB und dem zyprischen Staat finanziert wurde. Die Schule unterrichtet als einzige Einrichtung auf der Insel griechisch- und türkisch-zyprische Kinder sowie ausländische Kinder und Angehörige der armenischen, latinischen und maronitischen Minderheiten.

Starkes Engagement seit der Finanzkrise

Die EIB ist seit 37 Jahren auf Zypern tätig und hat seither mehr als vier Milliarden Euro für Investitionen dort bereitgestellt.

In den letzten sechs Jahren, seit der Finanzkrise, hat die Bank mehr als 1,7 Milliarden Euro für neue Bildungs-, Energie-, Schifffahrts- und Wasserprojekte sowie für Investitionen des Privatsektors vergeben.