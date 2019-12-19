Rund 3 200 Wohnheimplätze und über 500 Plätze für Tagespflege

Projekt schafft rund 1 400 Arbeitsplätze

Wohnmodell mit Garten im Rahmen einer umfassenden seniorenorientierten Betreuung

Klimaschutz: energieeffiziente Niedrigstenergiegebäude

Finanzierung wird durch Juncker-Plan abgesichert

Die Europäische Investitionsbank (EIB) wird den Bau von 19 Seniorenheimen finanzieren und damit zur Verbesserung der Betreuung alter Menschen in Spanien beitragen. Sie vergibt dafür ein Darlehen über 57,5 Millionen Euro an Vitalia Home. Die neuen Seniorenheime werden nach einem Wohnmodell mit Garten errichtet, das von dem spanischen Unternehmen entwickelt wurde, um das Umfeld für die Betreuung alter Menschen zu verbessern. Die Vizepräsidentin der EIB Emma Navarro und der CEO von Vitalia Home Chema Cosculluela haben heute am Unternehmenssitz in Saragossa den Finanzierungsvertrag unterzeichnet. Das EIB-Darlehen wird durch die Investitionsoffensive für Europa abgesichert, auch bekannt als „Juncker-Plan“.

Die neuen Heime werden in Madrid, Katalonien, Kastilien und León, Valencia und Murcia gebaut. Geplant sind insgesamt rund 3 200 Plätze für Bewohner und über 500 Plätze für Tagespflege. Das innovative Wohnmodell mit Garten ist auf eine umfassende seniorenorientierte Betreuung ausgerichtet. In den betreuten Wohneinheiten werden Gruppen von jeweils 15 bis 20 alten Menschen umfeldnah betreut. Die Wohneinheiten sind über eine Terrasse oder Gartenanlage erreichbar, die den Senioren ein geselliges Miteinander an der frischen Luft ermöglichen.

Bei den neuen Seniorenheimen handelt es sich um Niedrigstenergiegebäude, die aufgrund ihrer Konzipierung und der verwendeten Materialien nur sehr wenig Energie verbrauchen. Durch diese Energieeffizienzmaßnahmen stoßen die Heime jedes Jahr 1 330 Tonnen weniger CO2 aus als ein normales Gebäude und tragen damit zur Bekämpfung des Klimawandels bei, einem der vorrangigen Ziele der EIB.

Die Seniorenheime werden in den nächsten drei Jahren ihren Betrieb aufnehmen. Für den Bau werden rund 1 000 Arbeitskräfte benötigt, nach Inbetriebnahme knapp 1 400, die meisten von ihnen Frauen. Frauen stellen fast 90 Prozent der Belegschaft von Vitalia Home, die 3 350 Beschäftigte umfasst.

EIB-Vizepräsidentin Emma Navarro: „Die Förderung des Gesundheitssektors ist nicht nur wichtig wegen seines wirtschaftlichen Gewichts und Potenzials, sondern auch wegen seiner sozialen Bedeutung. Wir freuen uns deshalb über Projekte wie dieses, da sie Infrastruktur schaffen, die den wachsenden Betreuungsanforderungen unserer älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger auf qualitativ höchstem Niveau gerecht werden. Über 3 000 Seniorinnen und Senioren können so in Wohneinrichtungen betreut werden, bei deren Gestaltung die Lebensqualität des Einzelnen und umweltschonende Energieeffizienz im Mittelpunkt stehen.“

Paolo Gentiloni, EU-Kommissar für Wirtschaft: „Es freut mich sehr, dass die Europäische Union dieses Darlehen über 57,5 Millionen Euro an Vitalia Home unterstützt. Die Betreuung und das Wohlergehen älterer Menschen sind von allergrößter Bedeutung. Durch das Projekt entstehen in den nächsten drei Jahren 3 200 Plätze in 19 Seniorenheimen, wobei der Schwerpunkt auf geselligem Zusammenleben im Freien liegt. Die neuen Heime erfüllen außerdem die Ziele der EU im Bereich der Energieeffizienz und schaffen 1 400 neue Stellen für Pflegekräfte.“

Chema Cosculluela, CEO von Vitalia Home: „Das Expansionsprogramm von Vitalia Home ist mehr als nur zusätzliche Heime und Plätze. Es steht für einen radikalen Wandel. Wir werden 30 neue Seniorenresidenzen bauen, die ganz anders sind als heutige Einrichtungen. Freundlich gestaltete Räume und eine umfeldnahe Betreuung wirken der Massenabfertigung und sonst üblichen Heimatmosphäre entgegen. Wir geben uns mit hoher Qualität unserer Betreuung und Pflege nicht zufrieden, wir wollen, dass unsere Bewohner glücklich sind, dass nicht nur für ihr körperliches, sondern auch ihr emotionales Wohlbefinden gesorgt ist, und wir wollen die Voraussetzungen für ein gelungenes Miteinander und ein erfülltes Leben schaffen. Die Seniorinnen und Senioren, die bei uns wohnen, sollen sich zu Hause fühlen.“

Vitalia Home

Vitalia Home betreibt 57 Heime mit insgesamt 8 200 Wohnplätzen und beschäftigt 3 350 Arbeitnehmer. Nach der ersten von der EIB finanzierten Expansionsphase hat sich das Unternehmen das Ziel gesetzt, insgesamt 15 000 Heimplätze anzubieten. Dabei werden 3 500 neue Stellen entstehen.

Das Vitalia-Wohnmodell mit Garten schafft Seniorenresidenzen mit weitläufigen, hellen Räumen, die die Beweglichkeit der Bewohner fördern, ohne auf Sicherheit zu verzichten. Abgerundet wird das Angebot durch innovative Technologien, die eine Fixierung oder Sedierung unnötig machen. Weitere wichtige Elemente des Modells sind ein persönlicher Betreuer für jeden Bewohner, Auswahl des Menüs, Einbindung von Angehörigen in das Heimleben durch spezielle Essräume und Wohnungen, Umfeldnähe und offenes Umfeld sowie gezielter Einsatz von Forschung und technologischer Innovation.