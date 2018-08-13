LONG TERM CARE DEVELOPMENT INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Gesundheit - Gesundheits- und Sozialwesen
The project supports the promoter's expansion plan during the period 2019 - 2022 and consists of the construction and equipment of 19 new long-term care centres in five different Autonomous Communities in Spain: Madrid, Cataluña, Castilla y León, Valencia and Murcia. The project will increase the residential bed capacity of the promoter in 3,175 beds and the day-centre places in 536.
The investment is expected to improve the efficiency and effectiveness of such services in order to respond to the changing demographic and epidemiological patterns of the Spanish population.
Long-term care centres are not specifically mentioned in the Environmental impact assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU, though the projects are covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The EIB's services will verify during appraisal the screening decision of the competent authorities. In line with Directive 2010/31/EU, the new buildings will have to meet, at least, the relevant national targets on energy efficiency. The design energy performance of the centres and any specific related targets to be met will be verified during appraisal. It is expected that the project will bring wider benefits to the community as social and healthcare are elements of social cohesion and economic development.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (Directive 2014/24/EU) then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement (Directive 2014/24/EU as well as Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.