Spanische KMU profitieren von den günstigen Finanzierungskonditionen der EIB

EIB fungiert als Ankerinvestor bei einer Verbriefungsoperation, durch die spanischen KMU mehr Finanzierungen angeboten werden sollen

Die Operation fällt in den Rahmen der Investitionsoffensive für Europa (Juncker-Plan)

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat bis zu 61 Millionen Euro in die Alhambra SME Funding 2019-1 DAC (Alhambra 2019-1), die erste Kreditverbriefung der neuen Direktfinanzierungsplattform Be-Spoke Capital, investiert. Über die neue Plattform werden spanischen KMU und Midcap-Unternehmen langfristige Finanzierungen bereitgestellt, die das Angebot traditioneller Kreditgeber ergänzen. Besichert wird die Operation durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI), das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa (Juncker-Plan). Die entsprechende Vereinbarung wurde heute von EIB-Vizepräsidentin Emma Navarro und Lars Schmidt-Ott, CEO von Be-Spoke Capital, unterzeichnet und ermöglicht es förderfähigen Kreditnehmern im zugrunde liegenden Portfolio von den günstigen Finanzierungskonditionen der EIB zu profitieren.

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Verbriefung wird Be-Spoke Capital seine Originierungskapazität wiederherstellen und mehr Kredite an spanische Unternehmen vergeben können.

EIB-Vizepräsidentin Emma Navarro, die die Aufsicht über die Finanzierungen in Spanien hat: „KMU und Midcap-Unternehmen sind das Rückgrat der europäischen Wirtschaft. Wir müssen ihnen daher den Zugang zu Finanzierungsmitteln erleichtern, um Innovationen und Beschäftigung zu fördern, zwei der wichtigsten Ziele der EIB. Wir freuen uns, diese innovative Plattform zu unterstützen, die kleinen und mittleren Unternehmen in Spanien Finanzierungen bereitstellt und das Angebot traditioneller Kreditgeber ergänzt. Dank unserer Partnerschaft mit Be-spoke Capital können mehr spanische KMU und Midcap-Unternehmen von den günstigen Konditionen unserer Finanzierungen profitieren.“

Valdis Dombrovskis, Vizepräsident der Europäischen Kommission mit Zuständigkeit für den Euro und den sozialen Dialog sowie für Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und die Kapitalmarktunion: „In den vergangenen fünf Jahren bestand eines der vorrangigen Ziele der Kommission darin, kleinen Unternehmen in Europa mehr Finanzierungen zugänglich zu machen. Dank des Juncker-Plans werden davon über eine Million Start-up-Unternehmen und KMU profitieren. Ich begrüße die neue Vereinbarung zwischen der EIB und Be-Spoke Capital und den innovativen Ansatz bei der Kreditvergabe. Ich möchte die spanischen Unternehmen ermutigen, die neue Finanzierungsquelle in vollem Umfang zu nutzen.“

Lars Schmidt-Ott, CEO von Be-Spoke Capital: „Wir freuen uns, einen so verlässlichen Partner wie die EIB gefunden zu haben, die es uns ermöglicht, unseren Kunden günstigere Kredite anzubieten. Es war uns ein großes Vergnügen, mit den Experten der EIB zusammenzuarbeiten.“

Mit ihren Investitionen in Verbriefungen trägt die EIB auch zur Entwicklung einer Kapitalmarktunion bei, einem der wichtigsten Ziele der EU. In diesem Zusammenhang müssen verschiedene Finanzierungsoptionen für KMU und Midcap-Unternehmen unterstützt werden. Diese Diversität dürfte die Fremdkapitalmärkte robuster machen und ihre Anfälligkeit gegenüber Schocks verringern, die durch eine gestörte Liquiditätsversorgung der Realwirtschaft verursacht werden.

Die EIB hat ihre Position als Mezzanine-Investor gefestigt. Dank des Juncker-Plans kann Alhambra 2019-1 von den günstigen Konditionen der EIB (lange Laufzeiten und günstige Zinssätze) profitieren, und die EIB kann verstärkt Investitionen unterstützen, die Innovation, Wirtschaftswachstum und Beschäftigung fördern.

NatWest Markets und J.P. Morgan Securities plc kümmerten sich um die Platzierung der Transaktion und um die Beteiligung der EIB und anderer institutioneller Investoren; NatWest Markets war der alleinige Arrangeur der Verbriefung.

Hintergrundinformationen:

Be-Spoke Capital ist ein nicht dem Bankensektor angehörender Kreditgeber mit Sitz in London und Madrid. Das Unternehmen vergibt Kredite an spanische KMU und Midcap-Unternehmen und wirkt damit dem spürbaren Mangel an mittelfristigen Finanzierungen entgegen, der auf die geringe Verfügbarkeit von Bankkrediten zurückzuführen ist. Be-Spoke Capital originiert und finanziert Kredite an spanische KMU und Midcap-Unternehmen und konzentriert sich dabei auf regionale Marktführer mit nachgewiesenem Track Record, nachhaltigen Geschäftsmodellen und robusten Cashflows.

Die interne Bonitätsanalyse basiert auf einer quantitativen Top-Down-Auswahl spanischer KMU und Midcap-Unternehmen und einer ergänzenden qualitativen Analyse. BE-Spoke Capital möchte sich als regelmäßiger und langfristiger Finanzierungspartner für Kreditnehmer mit Wachstumspotenzial etablieren, der mit seinen flexiblen Finanzierungslösungen das bestehende Kreditangebot von Banken ergänzt. Be-Spoke Capital verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Direktkredit, Private Equity, Unternehmensfinanzierung und Restrukturierung, wodurch die Plattform Kreditnehmern kollaborative Lösungen mit Mehrwert anbieten kann.

Alhambra 2019-1 ist eine öffentliche Cashflow-Verbriefung, der ein Portfolio von 52 vorrangigen Krediten von insgesamt 275 Millionen Euro an spanische KMU und Midcap-Unternehmen zugrunde liegt. Für sämtliche Kredite des Portfolios liegt eine Bonitätseinschätzung von DBRS vor, ihre Ausfallwahrscheinlichkeit wurde von Axesor bewertet, und die ABS wurden von beiden Agenturen eingestuft.