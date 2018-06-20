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BE-SPOKE SME SECURITISATION SPAIN

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 80.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 80.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2018 : 80.000.000 €
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12/10/2018 - BE-SPOKE SME SECURITISATION SPAIN
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Spanien: Investitionsoffensive für Europa - EIB und Be-Spoke Capital stellen langfristige Finanzierungen für KMU und Midcap-Unternehmen in Spanien bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Juni 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2018
20170982
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BE-SPOKE SME SECURITISATION SPAIN
BE-SPOKE CAPITAL (IRELAND) LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 80 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a loan substitute to a non-bank financial intermediary providing unsecured senior loans to small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Spain. The EIB will invest in the mezzanine note of a term securitisation, facilitating the release of funds from the existing bridge facility, and helping the intermediary originate new loans going forward.

The operation complements the secured lending supply by the Spanish banks. Such diversification of financing options for the middle-market companies correlates positively with the efforts to develop an EU-wide capital markets union, and will contribute to sustainable economic growth in the long run.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The final beneficiaries will be requested to comply with domestic and EU legislation, as applicable.

The final beneficiaries will be requested to comply with domestic and EU legislation, as applicable.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

scoreboard - BE-SPOKE SME SECURITISATION SPAIN
Datum der Veröffentlichung
12 Oct 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87431044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170982
Letzte Aktualisierung
12 Oct 2018
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Photogallery

Investment Plan for Europe: EIB and Be-Spoke Capital provide long term financing opportunities for SMEs and mid-caps in Spain
Be-Spoke SME Securitisation Spain
Fotograf: Mercedes Landete
©EIB

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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