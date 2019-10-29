900 Millionen Euro für KMU, die schwerer Zugang zu Finanzierungen haben, wie Kleinstunternehmen und Existenzgründer

Eine Milliarde Euro für Unternehmer, die ihre Fahrzeugflotten erneuern müssen

Das Projekt sichert rund 400 000 Arbeitsplätze

Ein Teil der Mittel wird mit Unterstützung der Investitionsoffensive für Europa bereitgestellt

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe, die aus der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) besteht, und die Banco Santander stellen insgesamt 1,9 Milliarden Euro für spanische KMU und Midcap-Unternehmen bereit. Die Finanzierungsvereinbarungen wurden heute in Madrid von der Vizepräsidentin der EIB Emma Navarro, dem CEO der Banco Santander José Antonio Álvarez und der Generaldirektorin der Banco Santander und Leiterin der Santander Consumer Finance (SCF) Magda Salarich unterzeichnet. Die beiden Banken wollen ihre Kräfte bündeln und spanische Unternehmen durch zinsgünstige Kredite mit langer Laufzeit unterstützen. Damit sollen Wirtschaftswachstum und Beschäftigung angekurbelt werden.

Unterstützung für wirtschaftlich besonders anfällige KMU

Die EIB und die Banco Santander stellen 900 Millionen Euro für KMU und Midcap-Unternehmen über ein innovatives Risikoteilungsinstrument bereit. Die Bank der EU beteiligt sich dabei mit 450 Millionen Euro an einem Portfolio von Darlehen, die von der Banco Santander an Unternehmen vergeben werden. Dadurch verbessert sich die Kreditvergabekapazität der Banco Santander, die insgesamt 900 Millionen Euro für KMU zur Verfügung stellen kann. Ein Teil der Mittel ist für drei Gruppen von KMU bestimmt, die wirtschaftlich besonders anfällig sind: Selbstständige, Kleinstunternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten und kleine Betriebe, die in Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit tätig sind. Durch diese Vereinbarung können rund 7 000 KMU unterstützt werden, die etwa 160 000 Menschen beschäftigen.

Die EIB und die Banco Santander unterzeichnen damit zum dritten Mal eine Risikoteilungsvereinbarung. Möglich wurde dies durch die Investitionsoffensive für Europa, mit deren Hilfe die Bank der EU risikoreichere Projekte fördern kann.

Eine Milliarde Euro für neue Unternehmens-Fahrzeugflotten

Die EIB-Gruppe hat eine weitere Vereinbarung mit der Santander Consumer Finance unterzeichnet. Danach soll eine Milliarde Euro für KMU und Midcap-Unternehmen bereitgestellt werden, die u. a. durch Leasing ihre Flotten mit effizienteren und umweltfreundlicheren Fahrzeugen modernisieren wollen. Mit diesen Mitteln werden über 250 000 Arbeitsplätze gesichert.

Die EIB und der EIF beteiligen sich dafür an einem Fonds zur Verbriefung von Verbraucherkrediten der Santander Consumer Finance. Die EIB hat von dem Fonds begebene Anleihen in Höhe von 227 Millionen Euro erworben, der EIF weitere 270 Millionen Euro des Fonds besichert. Mit diesem neuartigen Finanzierungsinstrument, das eine Vorreiterrolle auf regulatorischem Gebiet spielt, kann die Santander Consumer Finance Kapital aus ihrem Darlehensportfolio freisetzen und eine Milliarde Euro für neue Finanzierungen mobilisieren.

EIB-Vizepräsidentin Emma Navarro: „Diese Vereinbarungen werden dazu beitragen, in Spanien Arbeitsplätze zu schaffen und zu erhalten. Wir freuen uns besonders darüber, Unternehmen helfen zu können, die aufgrund ihrer Größe oder der Branche, in der sie tätig sind, kaum investieren. Diese Unternehmen können jetzt von den Vorteilen unserer Finanzierungen profitieren und ihre Flotten durch neue, emissionsärmere Fahrzeuge ersetzen. Eines der vorrangigen Ziele der EIB-Gruppe ist es, solchen Unternehmen die erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen, um zu wachsen und wettbewerbsfähiger zu werden. Deshalb flossen in den vergangenen Jahren über 50 Prozent unserer Finanzierungen in Spanien in die Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen.“