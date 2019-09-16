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SCF LOAN FOR SMES AND MIDCAPS III

Unterzeichnung(en)

Betrag
98.800.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 98.800.000 €
Durchleitungsdarlehen : 98.800.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/10/2019 : 28.800.000 €
14/10/2019 : 70.000.000 €
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Spanien: EIB-Gruppe und Banco Santander stellen 1,9 Milliarden Euro für spanische KMU und Midcap-Unternehmen bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 September 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/10/2019
20190268
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SCF LOAN FOR SMES AND MIDCAPS III
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 99 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a dedicated loan to a well-known counterpart to benefit small and medium sized enterprises (SMEs) and Midcaps (up to 3,000 employees) mainly based in Spain.

The aim is to enhance access to finance to SMEs and Midcaps through loans and leases. At least 70% of the total EIB loan amount will be used for SMEs, while up to 30% could be used to finance small and medium-sized investment projects carried out by Midcaps in eligible sectors. The loan will include the obligation of the intermediary to finance SMEs for at least twice the amount of the EIB loan. It is foreseen that about 40% of the funds will be extended in cohesion regions in Spain (twice the usual percentage in Spain, due to SCF's large presence in Andalusia and Murcia).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen