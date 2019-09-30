Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit der IPT Powertech Group einen Finanzierungsvertrag über 60 Millionen US-Dollar unterzeichnet, um die Energieeffizienz der Telekommunikationsinfrastruktur in Libanon und Guinea zu stärken. Die EIB vergibt das Darlehen – das erste an ein libanesisches Unternehmen – im Rahmen ihrer Initiative zur Stärkung der wirtschaftlichen Resilienz (ERI). Damit trägt sie auch zur Schaffung von 1 950 Arbeitsplätzen bei.

Neben der EIB-Finanzierung erhalten die Projekte weitere starke Unterstützung aus der EU. Insgesamt werden die EIB und ihre europäischen Partner DEG, Proparco und Finnfund der libanesischen Gruppe 115 Millionen US-Dollar zur Verfügung stellen.

Dario Scannapieco, EIB-Vizepräsident: „Ich freue mich, dass erstmals ein libanesisches Unternehmen ein Darlehen der EIB erhält. Gemeinsam mit unseren europäischen Partnern unterstützen wir den Klimaschutz, indem wir erneuerbare Energien und Energieeffizienz fördern. Gleichzeitig werden Arbeitsplätze geschaffen und bessere Telekommunikationsdienste bereitstehen.“

Turan Caglayan, Senior Director für den Nahen Osten, Europa, Zentralasien und Asien der DEG: „Finanzierungen für die Bereiche Telekommunikation und erneuerbare Energien sind Schwerpunkte der DEG. Wir freuen uns, die IPT mit unseren europäischen Partnern bei der nachhaltigen Weiterentwicklung ihres vielversprechenden Geschäftsmodells zu begleiten. Dabei setzen wir auf eine langfristige Zusammenarbeit.“

Die EIB-Mittel fließen in den Aufbau einer neuen energieeffizienten Infrastruktur für bestehende und neue Mobilfunkmasten in Libanon und Guinea, um die Energieeffizienz und die Zuverlässigkeit der Stromversorgung zu verbessern sowie die Nutzung erneuerbarer Energien zu erhöhen.

Die 60 Millionen US-Dollar der EIB werden gleichmäßig auf libanesische und guineische Projekte aufgeteilt. Sie tragen in Libanon und in Guinea zur Schaffung von 250 bzw. 1 700 Dauerarbeitsplätzen bei.

Die Projekte der libanesischen Gruppe werden zum einen Innovationen ankurbeln und die Abdeckung der Telekommunikationsinfrastruktur und ‑dienste erhöhen, zum anderen werden sie den Klimaschutz fördern. Die Investitionen werden außerdem helfen, Know-how im Bereich moderner Fertigungstechnologien zu verbreiten.

Die IPT Powertech Group, ein Energiedienstleistungsunternehmen mit Sitz in Beirut, bietet in elf Ländern im Nahen Osten, Afrika und Südostasien Speziallösungen vor allem für die Telekommunikationsbranche an.

Hintergrundinformationen

Die Tätigkeit der EIB in der Region

Die Resilienzinitiative der EIB wurde 2016 von den EU-Mitgliedstaaten genehmigt und besteht aus einem integrierten Paket von Darlehen, vergünstigten Mitteln und innovativen Instrumenten. Dadurch sollen zusätzlich zu bereits geplanten Maßnahmen Investitionen im Umfang von 15 Milliarden Euro ermöglicht werden.

Initiative zur Stärkung der wirtschaftlichen Resilienz

Globale Herausforderungen gemeinsam bewältigen