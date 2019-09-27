ENERGY EFFICIENCY TELECOM LEBANON

Übersicht
The project will finance a new energy efficient infrastructure (cooling system, electrical supply, PV) for the existing and new cellular towers across Lebanon, to improve the energy efficiency and reliability of power supply, as well as increasing renewable energy consumption.
The main objective is to foster economic resilience in Lebanon, by improving the energy efficiency and providing a reliable and sustainable source of power to telecom infrastructures. As the country experiences very frequent electricity outage, this is critical to ensure continuous service of the mobile networks. Another objective is to contribute to climate change mitigation by increasing electricity generation capacity from renewable sources.
The project will bring global environmental benefits, through energy savings and CO2 emissions reduction. It will also reduce local pollution, by reducing the running hours of small and very polluting diesel generators.
The promoter will have to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the EIB Guide to Procurement.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
The project is in line with the EIB's External Lending Mandate 2014 - 2020 and the Economic Resilience Initiative.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.