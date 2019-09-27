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ENERGY EFFICIENCY TELECOM LEBANON

Unterzeichnung(en)

Betrag
27.434.842,25 €
Länder
Sektor(en)
Libanon : 27.434.842,25 €
Energie : 27.434.842,25 €
Unterzeichnungsdatum
27/09/2019 : 27.434.842,25 €
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Related public register
12/03/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENERGY EFFICIENCY TELECOM LEBANON
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - ENERGY EFFICIENCY TELECOM LEBANON
Zugehörige Pressemitteilungen
Libanon: EIB-Finanzierung für IPT Powertech Group soll Energieeffizienz des Telekommunikationssektors fördern

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Februar 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/09/2019
20180644
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ENERGY EFFICIENCY TELECOM LEBANON
IPI GROUP (HOLDING) SAL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 30 million (EUR 27 million)
USD 54 million (EUR 48 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance a new energy efficient infrastructure (cooling system, electrical supply, PV) for the existing and new cellular towers across Lebanon, to improve the energy efficiency and reliability of power supply, as well as increasing renewable energy consumption.

The main objective is to foster economic resilience in Lebanon, by improving the energy efficiency and providing a reliable and sustainable source of power to telecom infrastructures. As the country experiences very frequent electricity outage, this is critical to ensure continuous service of the mobile networks. Another objective is to contribute to climate change mitigation by increasing electricity generation capacity from renewable sources.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will bring global environmental benefits, through energy savings and CO2 emissions reduction. It will also reduce local pollution, by reducing the running hours of small and very polluting diesel generators.

The promoter will have to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the EIB Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats
Kommentar(e)

This operation is covered by the ELM Guarantee.

The project is in line with the EIB's External Lending Mandate 2014 - 2020 and the Economic Resilience Initiative.

Weitere Unterlagen
12/03/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENERGY EFFICIENCY TELECOM LEBANON
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - ENERGY EFFICIENCY TELECOM LEBANON
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Libanon: EIB-Finanzierung für IPT Powertech Group soll Energieeffizienz des Telekommunikationssektors fördern

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENERGY EFFICIENCY TELECOM LEBANON
Datum der Veröffentlichung
12 Mar 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87575727
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180644
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Libanon
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ENERGY EFFICIENCY TELECOM LEBANON
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
184811044
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180644
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Libanon
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
12/03/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENERGY EFFICIENCY TELECOM LEBANON
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31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - ENERGY EFFICIENCY TELECOM LEBANON
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Übersicht
ENERGY EFFICIENCY TELECOM LEBANON
Datenblätter
ENERGY EFFICIENCY TELECOM LEBANON
Zugehörige Pressemitteilungen
Libanon: EIB-Finanzierung für IPT Powertech Group soll Energieeffizienz des Telekommunikationssektors fördern

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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