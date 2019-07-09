25 Millionen Euro für Modernisierung der Polytechnischen Universität Bukarest

Mehr als 5 000 Studierende und 273 Mitarbeitende profitieren von Neugestaltung des Hauptcampus

Während der Projektdurchführung entstehen rund 1 000 Arbeitsplätze

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat der Polytechnischen Universität Bukarest (UPB) ein Darlehen über 25 Millionen Euro zugesagt. Damit sollen die Qualität, Effizienz und Wirksamkeit von Lehre, Studium und Forschung an der UPB verbessert werden.

Die EIB-Mittel fließen in die Neugestaltung des Campus. Diese umfasst den Bau eines neuen Gebäudes für drei Fakultäten, die derzeit auf dem historischen Campus Polizu untergebracht sind. Die Fakultäten des Campus Polizu sollen auf den Campus Noul Local verlegt und die Einrichtungen modernisiert werden, damit sie die Anforderungen an die Lehr-, Lern- und Forschungseinrichtungen der Universität erfüllen.

Das EIB-Darlehen wird durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) besichert, das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa („Juncker-Plan“). Im Rahmen des Juncker-Plans arbeiten die EU-Bank und die Europäische Kommission zusammen, um die Risikotragfähigkeit der EIB zu erhöhen und so ihr Produktangebot zu verbessern und die Wirkung ihrer Finanzierungen zu verstärken.

EIB-Vizepräsident Andrew McDowell: „Die erste EIB-Finanzierung für eine rumänische Hochschule wurde durch eine Garantie der Investitionsoffensive für Europa ermöglicht. Das Projekt wird das rumänische Hochschulbildungsangebot stärken, in das bislang zu wenig investiert wurde. Dadurch wertet es das Studium von mehr als 5 000 Studierenden auf und fördert die Forschungsaktivitäten. Gleichzeitig verbessert es die Wettbewerbsfähigkeit des rumänischen Bildungssystems und der nationalen Wirtschaft.“

UPB-Rektor Mihnea Costoiu: „Wir freuen uns sehr, als erste rumänische Universität ein Darlehen von der Europäischen Investitionsbank zu bekommen. Wir sind die größte technische Universität des Landes und bringen viele Absolventinnen und Absolventen mit intelligenter Spezialisierung auf den Arbeitsmarkt. Deswegen wird das Projekt nicht nur das Bildungswesen, sondern auch die Wirtschaft Rumäniens voranbringen. Wir hoffen, dass andere Universitäten unserem Beispiel folgen werden. Außerdem kann unsere Universität dank der Garantie der Investitionsoffensive für Europa ihre Forschungskompetenzen erweitern, was letztlich der Gesellschaft zugutekommt. Vor dem Hintergrund unseres 200-jährigen Bestehens hat unsere Hochschulgemeinschaft allen Grund zu feiern. Dafür sind wir der EIB und dem EFSI sehr dankbar.