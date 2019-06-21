Irischer Premierminister spricht bei erstem Besuch bei der EIB über die Vorteile der Zusammenarbeit mit der EU

Darlehen über 350 Millionen Euro für den Umbau des Flughafens Dublin ist die bislang größte Verkehrsfinanzierung der EIB in Irland

Auf dem Programm stehen Gespräche mit Präsident Hoyer und Vizepräsident McDowell über eine Verstärkung der Wirkung des EIB-Engagements in Irland und über den Brexit

Der irische Premierminister (Taoiseach) Leo Varadkar besucht heute die Europäische Investitionsbank in Luxemburg. Dort wird er Gespräche über die Unterstützung vordringlicher Investitionen in Irland durch die EIB führen und die Bank zu ihrer bislang umfangreichsten Finanzierung im irischen Verkehrssektor beglückwünschen. Außerdem wird er sich mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der EIB und der EU-Institutionen treffen, die mit Irland zusammenarbeiten.

Im Vorfeld seines Besuchs erklärte Varadkar: „Ich freue mich sehr, zur Unterzeichnung der Finanzierungsvereinbarung zwischen der EIB und der daa nach Luxemburg zu reisen. Dies ist das bislang größte Darlehen der EIB für den Verkehrssektor in Irland. Als Inselnation ist Irland bei der internationalen Anbindung auf den Flugverkehr angewiesen – ohne ihn wären wir arm und isoliert. Die Finanzierung wird das Flughafenerlebnis für die Passagiere verbessern: weniger Verspätungen, mehr Sicherheit, und auch der Klimaschutz profitiert, weil die Flughafenfahrzeuge auf Elektroantrieb umgestellt werden. Ich werde meinen Besuch außerdem nutzen, um mit der EIB über künftige Finanzierungsmöglichkeiten für Wohnungsbauprojekte und den nationalen Breitbandplan zu sprechen.“

Werner Hoyer, Präsident der Europäischen Investitionsbank: „Wir sind geehrt, mit dem irischen Taoiseach erstmals einen irischen Regierungschef am Sitz der Bank der EU in Luxemburg zu begrüßen. Durch die Rekordfinanzierung für ein Verkehrsprojekt in Irland wird das Land besser an Europa und den Rest der Welt angebunden. Dieser Besuch ist eine hervorragende Gelegenheit, um zu erörtern, wie die EIB die Wirkung ihrer Finanzierungen in Irland noch verstärken kann und wie sie ihre Klimafinanzierung als Reaktion auf die Forderung des Europäischen Rates verstärken wird.“

Die Europäische Investitionsbank ist die weltweit größte international tätige öffentliche Bank. Ihre Anteilseigner sind die 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Seit 1973 fördert die EIB langfristige Investitionen in Irland, und in den letzten zehn Jahren hat sie mehr als sieben Milliarden Euro für Projekte in den Bereichen Bildung, Verkehr, Gesundheit, sozialer Wohnungsbau, Energie, Landwirtschaft und Unternehmen bereitgestellt.

Andrew McDowell, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank mit Aufsicht über Finanzierungen in Irland: „Der Nutzen, der sich aus der besonderen Finanzstärke und dem technischen Know-how der Europäischen Investitionsbank ergibt, zeigt sich in Projekten in ganz Irland. Bestes Beispiel dafür ist die heutige Rekordfinanzierung über 350 Millionen Euro für den Flughafen Dublin. Die Investitionen werden die Anbindung an Europa und den Rest der Welt in Zukunft deutlich verbessern und die negativen Folgen des Brexit abfedern. In den letzten Jahren hat die EIB hochkarätige Projekte in den Bereichen Bildung, sozialer Wohnungsbau, Verkehr und Energie auf den Weg gebracht. Durch die immer engere Zusammenarbeit der EIB mit der irischen Regierung und Partnern aus dem öffentlichen und privaten Sektor kann die Bank künftige Investitionsherausforderungen in Verbindung mit dem Klimaschutz, dem Brexit und dem Thema Innovation besser bewältigen. Der heutige Besuch des Taoiseach ist ein Zeichen des persönlichen Engagements, um sicherzustellen, dass Irland keine Gelegenheit verpasst, von der technischen und finanziellen Unterstützung der EIB zu profitieren.“

Bislang umfangreichste EIB-Finanzierung für den irischen Verkehrssektor – besserer Service für Fluggäste auf dem Flughafen Dublin

Während seines Besuchs bei der EIB wird der irische Premierminister bei der offiziellen Unterzeichnung des neuen 20-jährigen Darlehens über 350 Millionen Euro für den Flughafen Dublin anwesend sein.

Dalton Philips, geschäftsführender Direktor der irischen Flughafengesellschaft daa, erklärte, dass das EIB-Darlehen zur Finanzierung des bestehenden Investitionsprogramms für den Flughafen Dublin beitragen werden, mit dem das Flughafengelände und die Fluggastbereiche modernisiert werden sollen. „Der Flughafen Dublin arbeitet seit den 1980er-Jahren mit der EIB zusammen, und wir sind sehr erfreut über die Unterzeichnung dieser neuen Finanzierungsvereinbarung.“

Das langfristige Darlehen ist dazu bestimmt, den Betrieb zu Stoßzeiten zu verbessern. Die Gepäckprüfanlagen und die beiden Start- und Landebahnen werden modernisiert, zusätzliche Check-in-Automaten werden errichtet, und die Fahrzeugflotte des Flughafens wird komplett auf Elektroantrieb umgestellt.

Das Darlehen ist die bislang umfangreichste Finanzierung der EIB für den Verkehrssektor des Landes. Zuvor hat die EIB bereits andere Projekte in Irland unterstützt: den Ausbau der Dubliner Stadtbahn LUAS, die weltweit größte Fähre, die von Irish Ferries betrieben wird, den Ausbau der Häfen von Dublin und Cork, neue Straßenverbindungen sowie das Terminal 2 des Flughafens Dublin.

Mehr Wirkung bei der Unterstützung vorrangiger Investitionen in Irland durch die EIB

Der irische Premierminister wird mit Präsident Werner Hoyer, Vizepräsident Andrew McDowell sowie mit Finanz- und Technikfachleuten über das jüngste Engagement der Bank in Irland sprechen.

Fachleute der EIB werden die irische Delegation über laufende Initiativen informieren, mit denen die Wirkung der EIB im Land erhöht werden soll und mit denen Finanzierungen gezielt eingesetzt werden sollen, um die Auswirkungen der Brexit-bedingten Ungewissheit auf die Bereiche Landwirtschaft und KMU zu verringern. Auch andere Beispiele für den Einsatz der EIB für mehr Investitionen in Energieeffizienz, erneuerbare Energien, bezahlbaren Wohnraum und Innovation in Irland sind Thema der Gespräche.

Anerkennung des Beitrags des irischen Personals zur Europäischen Union

Der Taoiseach wird während seines Besuchs bei der EIB, der den Auftakt zu einem offiziellen Besuch in Luxemburg bildet, auch zu irischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der europäischen Institutionen und zu EU-Verantwortlichen sprechen, die mit Irland zusammenarbeiten. Dabei wird er vor allem unterstreichen, wie wichtig die Zusammenarbeit in Europa ist und wie sich Irland seit seinem Beitritt zur Europäischen Union gewandelt hat.