EIB-Vizepräsident Dario Scannapieco und Gian Maria Gros-Pietro, Chairman der Intesa Sanpaolo, unterzeichnen Vertrag über zwei Kreditlinien

Die erste Kreditlinie unterstützt italienische Midcap-Unternehmen

Die zweite Kreditlinie ist eine wichtige Entwicklung für den italienischen Markt: ein Rahmendarlehen für Kreislaufwirtschaftsprojekte (größtes in Europa) von KMU und Midcap-Unternehmen

Mediocredito Italiano übernimmt Kreditvergabe an Endbegünstigte

Intesa Sanpaolo ist unter italienischen Banken und Unternehmen größter Vertragspartner der EIB: 1 700 KMU und Midcap-Unternehmen in den vergangenen fünf Jahren gemeinsam finanziert

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Intesa Sanpaolo vertiefen ihre Zusammenarbeit: Gemeinsam vergeben sie neue Mittel an italienische KMU und Midcap-Unternehmen mit besonderem Fokus auf Kreislaufwirtschaftsprojekte.

Den Vertrag unterzeichneten EIB-Vizepräsident Dario Scannapieco und der Chairman der Partnerbank, Gian Maria Gros-Pietro, heute am Sitz der Intesa Sanpaolo in Mailand. Besiegelt wurden zwei neue Kreditlinien mit einem Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro. Die Intesa Sanpaolo stockt diese aus eigenen Mitteln um denselben Betrag auf, wodurch insgesamt eine Milliarde Euro zur Verfügung stehen wird.

Das erste Kreditprogramm von 250 Millionen Euro stellt die EIB für Midcap-Unternehmen bereit, die auf konsolidierter Ebene zwischen 250 und 3 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die Mittel werden über den Intermediär Mediocredito Italiano bereitgestellt, eine Tochtergesellschaft der Intesa Sanpaolo-Gruppe, die auf die Förderung von Unternehmen spezialisiert ist. Die Darlehen werden sowohl für neue als auch laufende, noch nicht abgeschlossene Projekte vergeben. Der Gesamtbetrag liegt bei höchstens 50 Millionen Euro und die Laufzeit bei maximal zwölf Jahren. Die Mittel sind für Unternehmen in allen produktiven Sektoren bestimmt: Landwirtschaft, Handwerk, Industrie, Handel, Tourismus und Dienstleistungen. Ausgeschlossen sind Investitionsprojekte, die ausschließlich Finanzen und Immobilien betreffen. Die Mediocredito Italiano verpflichtet sich, die Kreditlinie der EIB in gleicher Höhe aufzustocken und erhöht damit den verfügbaren Gesamtbetrag für Midcap-Unternehmen auf 500 Millionen Euro. Sie gibt die günstigen Finanzierungsbedingungen der EIB an die endbegünstigten Unternehmen weiter.

Die zweite Kreditlinie ist ein Novum im italienischen Markt: Ein Rahmendarlehen für Kreislaufwirtschaftsinitiativen innovativer KMU und Midcap-Unternehmen im Produktions-, Landwirtschafts-, Energie- und Abfallwirtschaftssektor. Für diesen neuen Kreislaufwirtschaftskredit – den bisher größten in Europa – hat die EIB die Intesa Sanpaolo als Partnerbank gewählt. Diese ist der globale Partner für Finanzdienstleistungen der Ellen MacArthur Foundation, der weltweit führenden Stiftung zur Förderung der Kreislaufwirtschaft. Die Mediocredito Italiano stockt auch diese EIB-Kreditlinie von 250 Millionen Euro um zusätzliche 250 Millionen Euro auf – mit Mitteln aus einer Kreislaufwirtschaftsfazilität von fünf Milliarden Euro, die im Businessplan 2018-2021 der Intesa Sanpaolo-Gruppe verankert ist. Damit werden neue oder laufende Kreislaufwirtschaftsprojekte finanziert, die gemeinsam mit dem Circular Economy Team des Intesa Sanpaolo Innovation Centers ausgewählt wurden. Die Darlehen werden für Projekte unter 50 Millionen Euro vergeben, laufen maximal zwölf Jahre und decken bis zu 50 Prozent der Projektgesamtkosten.

Die Intesa Sanpaolo ist einer der wichtigsten europäischen Vertragspartner der EIB und der größte unter den italienischen Banken und Unternehmen. Seit 2014 hat sie gemeinsam mit der EIB 1 700 italienische KMU und Midcap-Unternehmen aus allen Wirtschaftszweigen unterstützt.

EIB-Vizepräsident Dario Scannapieco: „Unsere Partnerschaft mit der Intesa Sanpaolo wird immer stärker. Daran sieht man, wie sich Europa für seine Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen engagiert und neue globale Herausforderungen wie die Entwicklung der Kreislaufwirtschaft entschlossen angeht. Über 1 700 italienische Unternehmen profitierten bisher von unserer Partnerschaft. Und es werden noch mehr dank der heute angekündigten Vereinbarungen und einer neuen Finanzierung von 140 Millionen Euro für laufende Projekte im Klimasektor.“

Gian Maria Gros-Pietro, Chairman der Intesa Sanpaolo: „Mit dem heutigen Vertrag vertiefen wir unsere langjährige Zusammenarbeit mit der Europäischen Investitionsbank. Gemeinsam fördern wir wichtige neue Initiativen im Bereich der Kreislaufwirtschaft und stellen italienischen Unternehmen insgesamt eine Milliarde Euro bereit. Die Intesa Sanpaolo gilt als eine der nachhaltigsten Banken weltweit, und sie ist der alleinige Finanzdienstleistungspartner der Ellen MacArthur Foundation. Wir unterstützen Italien und seine Unternehmen auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft. Durch unseren langjährigen Einsatz können wir heute gemeinsam mit der EIB und erstmals in Italien zwei Kreditlinien bereitstellen. Wir werden damit Projekte unterstützen, die strengen Umweltschutzkriterien entsprechen.“