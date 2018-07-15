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ISP LOAN FOR CIRCULAR ECONOMY

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 250.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/05/2019 : 250.000.000 €
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23/05/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ISP LOAN FOR CIRCULAR ECONOMY
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Italien: EIB und Intesa Sanpaolo stellen eine Milliarde Euro für Midcap-Unternehmen und Kreislaufwirtschaft bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Februar 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/05/2019
20180715
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ISP LOAN FOR CIRCULAR ECONOMY
INTESA SANPAOLO SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million
EUR 625 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a framework loan financing Circular Economy projects carried out by SMEs and Midcaps in line with Intesa Sanpaolo's Circular Economy programme.

The operation comprises a multi-scheme Framework Loan in Italy to co-finance projects that support the circular transition, e.g. by striving to preserve the value of products and materials as long as possible, and minimise resource use and waste generation. These projects, to be carried out in various sectors such as food, energy, mobility, fashion, built environment, consumer goods and industrial manufacturing, will also represent several circular business models, ranging from resource recovery to product-to-service and leasing/sharing models.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ISP LOAN FOR CIRCULAR ECONOMY
Datum der Veröffentlichung
23 May 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90638929
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180715
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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