EIB-Unterstützung ermöglicht günstige Finanzierungsbedingungen für die Unternehmen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat ein Darlehen von 75 Millionen Euro an Bankia vergeben. Die Mittel sind für die Finanzierung von Projekten bestimmt, die von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sowie von Midcap-Unternehmen durchgeführt werden. Mit dem heute in Madrid unterzeichneten Finanzierungsvertrag hat sich Bankia zudem dazu verpflichtet, das Darlehen der EIB um weitere 75 Millionen Euro zu ergänzen, sodass insgesamt 150 Millionen Euro für spanische Unternehmen zur Verfügung stehen.

Das Darlehen der EIB an Bankia fällt unter das Programm der EU für kleine und mittlere Unternehmen. Mit den gemeinsamen Mitteln wollen die EIB und Bankia spanischen Unternehmen ermöglichen, ihre Investitionen zu finanzieren.

Durch die Unterstützung der EIB können Unternehmen für ihre Projekte zinsgünstigere Kredite mit längeren Laufzeiten aufnehmen. Ziel ist es, spanischen KMU und Midcap-Unternehmen (mit bis zu 3 000 Beschäftigten) langfristige Mittel für Investitionen zur Verfügung zu stellen, mit denen sie wettbewerbsfähiger werden und Arbeitsplätze schaffen können.

Um Finanzierungen aus dem EIB-Darlehen an Bankia in Anspruch nehmen zu können, dürfen die Projektkosten von KMU-Vorhaben maximal 25 Millionen Euro betragen. Bei Vorhaben von Midcap-Unternehmen liegt diese Obergrenze bei 50 Millionen Euro. Wenn sich die Projektkosten auf höchstens 12,5 Millionen Euro belaufen, können sie vollständig aus den EIB-Mitteln gedeckt werden, die für eine breite Palette produktiver Sektoren bestimmt sind.

Dies ist die siebte Vereinbarung dieser Art, die die EIB und Bankia seit 2014 unterzeichnet haben. Mehr als 4 000 Millionen Euro konnten auf diese Weise bereits für KMU und Midcap-Unternehmen bereitgestellt werden.