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SANTANDER RISK SHARING LOAN FOR SMES AND MIDCAPS

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 250.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/07/2018 : 250.000.000 €
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Spanien: EIB und Bankia stellen 150 Millionen Euro für spanische KMU bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 August 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/07/2018
20180080
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SANTANDER RISK SHARING LOAN FOR SMES AND MIDCAPS
BANCO SANTANDER SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a de-linked, funded risk-sharing operation to support new small and medium-sized enterprises (SME) and mid-cap lending in Spain.

This project will improve competitiveness and access to finance at favourable conditions for SMEs and mid-caps in Spain.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

scoreboard - SANTANDER RISK SHARING LOAN FOR SMES AND MIDCAPS
Datum der Veröffentlichung
21 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86326440
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180080
Letzte Aktualisierung
21 Sep 2018
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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