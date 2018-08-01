Die Europäische Investitionsbank (EIB), der Europäische Investitionsfonds (EIF), die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) haben sich an einer neuen Verbriefung von Autoleasingfinanzierungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Höhe von 101 Millionen Euro beteiligt. Originator ist die Autohellas S.A., die zweitgrößte unabhängige Autoleasinggesellschaft Griechenlands.

Dies ist ein wichtiger Meilenstein für den griechischen Verbriefungsmarkt, da zum ersten Mal eine Nichtbank eine ABS-Transaktion für Autoleasingfinanzierungen initiiert. Die KfW, zu deren Aufgaben es gehört, den Zugang kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) zu Finanzierungsmitteln in Europa zu verbessern, erwirbt für insgesamt 25 Millionen Euro vorrangige Papiere, die durch eine auf erstes Anfordern zahlbare Garantie des EIF besichert sind. Die EIB und die EBWE zeichnen vorrangige Papiere für 32,3 Millionen Euro bzw. 15 Millionen Euro. Die vom EIF garantierten und von der EIB erworbenen vorrangigen Papiere sind durch eine Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen, des Kernstücks des Juncker-Plans, besichert. Die nachrangigen Papiere, die die restlichen Forderungen verbriefen, behält der Originator.

Die Transaktion fällt unter die Verbriefungsinitiative des EIF und nationaler Förderinstitute (ENSI). Zu dieser Kooperationsplattform der EIB-Gruppe und nationaler Förderinstitute gehören auch die KfW und die EBWE. Die Plattform soll im Sinne des Juncker-Plans den Zugang zu KMU-Krediten verbessern.

StormHarbour arrangierte die gemeinsame Investition im Rahmen der ENSI-Initiative. Die vorrangigen Papiere werden von S&P mit B+ und von Scope mit BBB- eingestuft. Die Verbriefung sieht einen revolvierenden Zeitraum von 18 Monaten vor. Sie ermöglicht es der Autohellas, mittelfristige liquide Mittel zu beschaffen. Damit vergibt das Unternehmen dann in den kommenden Jahren neue Leasingfinanzierungen für griechische KMU.