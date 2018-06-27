EIB unterstützt gemeinsam mit griechischen Banken erstmals Leasingfinanzierungen

Neues Programm verhilft Unternehmen zu modernster Ausrüstung und besseren Räumlichkeiten

Alpha Bank, Eurobank, National Bank of Greece und Piraeus Bank nehmen über ihre Leasingtöchter teil

Nachfolger des erfolgreichen Programms zur Finanzierung von KMU- und Midcap-Unternehmen in Höhe von einer Milliarde Euro

Griechische Unternehmen, die Ausrüstung und Räumlichkeiten leasen wollen, erhalten bald Hilfe durch eine neue 400-Millionen-Euro-Initiative für Leasingfinanzierungen.

Die Europäische Investitionsbank gab heute bekannt, dass sie neue Gelder bereitstellt, um Leasingfinanzierungen für Ausrüstung und Immobilien zu fördern. Die Mittel werden über die Leasingtochtergesellschaften von vier führenden griechischen Banken geleitet.

Jonathan Taylor, der für Finanzierungen in Griechenland zuständige Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank: „Damit die Wirtschaft wächst, brauchen Unternehmen unbedingt Zugang zu Kapital. Leasingfinanzierungen sind für Unternehmen im produzierenden Gewerbe, in der Landwirtschaft, im Bausektor und in anderen Wirtschaftszweigen sehr wichtig. Deswegen freut sich die Europäische Investitionsbank darüber, ihre erfolgreiche Zusammenarbeit mit führenden griechischen Banken im Leasingsektor auszubauen. Dank dieser neuen 400-Millionen-Euro-Initiative können Unternehmen im ganzen Land auf ihren Stärken aufbauen und neue Maschinen und Räumlichkeiten nutzen. Mit ihrem gebündelten Know-how und ihrer Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten helfen die Leasingtöchter der Alpha Bank, der Eurobank, der National Bank of Greece und der Piraeus Bank Unternehmen im ganzen Land, ihre Umsätze zu steigern und Jobs zu schaffen.“

Eine Lösung für Leasingfinanzierungen in Griechenland

Die neue Initiative unterstützt Alpha Leasing, Ethniki Leasing, Eurobank Leasing und Piraeus Leasing bei der Vergabe von Leasingfinanzierungen an KMU und Midcap-Unternehmen. Jede Partnerbank vergibt die Leasingfinanzierungen, die ihrem geschäftlichen Schwerpunkt entsprechen und auf spezifische Finanzierungsbedürfnisse zugeschnitten sind.

Die Initiative, für die die Hellenische Republik eine Garantie stellt, fördert Ausrüstungs- und Immobilienleasingfinanzierungen für KMU und Midcap-Unternehmen in allen förderfähigen Bereichen.

Anreize für Jugendbeschäftigung

Vor dem Hintergrund, dass Chancen für junge Menschen geschaffen werden müssen, bietet die Initiative zusätzliche Anreize für Unternehmen, die Jugendbeschäftigung unterstützen.

Nachfolger des erfolgreichen Programms zur Finanzierung von KMU und Midcap-Unternehmen in Höhe von einer Milliarde Euro

Die erste Initiative der Europäischen Investitionsbank speziell für Leasingfinanzierungen in Griechenland schließt an das erfolgreiche Finanzierungsprogramm für KMU in Höhe von einer Milliarde Euro an, das über einen Zeitraum von 18 Monaten mit führenden griechischen Banken durchgeführt wurde.

EIB-Vizepräsident Jonathan Taylor: „Die EIB freut sich, dass das Finanzierungsprogramm für KMU mit einem Volumen von einer Milliarde Euro so erfolgreich verlief. Dies zeigt, dass Unternehmen in allen Bereichen investitionswillig sind.“

Das Programm für Durchleitungsdarlehen wurde im Dezember 2016 gestartet und gemeinsam mit Alpha Bank, Eurobank, Pancretan Cooperative Bank und Piraeus Bank durchgeführt. Mehr als 660 Unternehmen konnten dadurch bereits ihre Geschäfte ausweiten und neue Märkte erschließen. Wenn diese Unternehmen mit insgesamt 69 000 Beschäftigten einen besseren Zugang zu Kapital erhalten, entstehen auch neue Arbeitsplätze.

Das KMU-Finanzierungsprogramm in Höhe von einer Milliarde Euro förderte Investitionen im produzierende Gewerbe, im Groß- und Einzelhandel, im Tourismus und in der Agrarwirtschaft. Außerdem kommt die Initiative den Bereichen Landwirtschaft, Fischerei, Bildung, Gesundheit, Verkehr, Energie, Kommunikation und Baugewerbe zugute.

Aufgrund der hohen Nachfrage griechischer Unternehmen nach Finanzierungen wurden weitere 50 Millionen Euro für die Initiative bereitgestellt, sodass sie sich am Ende auf 1,05 Milliarden Euro belief.

Zusätzliche KMU-Finanzierungen im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa

Die Investitionsoffensive für Europa, der sogenannte Juncker-Plan, ermöglicht es der EIB-Gruppe, private Investitionen in Griechenland verstärkt zu fördern.

In den vergangenen 18 Monaten wurden zusätzliche 900 Millionen Euro der Europäischen Investitionsbank und des Europäischen Investitionsfonds über Durchleitungsdarlehen an die Alpha Bank, die National Bank of Greece und die Piraeus Bank an KMU weitergeleitet. Für diese Durchleitungsdarlehen stellte der Europäische Fonds für strategische Investitionen eine Garantie.

Gesamtfinanzierungen der EIB in Griechenland

2017 finanzierte die EIB-Gruppe – die Europäische Investitionsbank und der Europäische Investitionsfonds – Infrastruktur- und privatwirtschaftliche Investitionen in Griechenland mit insgesamt 2,5 Milliarden Euro.

Damit erreichte die Zahl von Einzelprojekten in Griechenland, die direkt finanziert wurden, ein neues Rekordniveau.