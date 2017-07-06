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GREECE LEASING LOAN FOR SMES AND MIDCAPS

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 150.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/05/2018 : 25.000.000 €
10/07/2018 : 25.000.000 €
2/07/2018 : 50.000.000 €
16/07/2018 : 50.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Juli 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/05/2018
20170348
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GREECE LEASING LOAN FOR SMES AND MIDCAPS
Commercial banks and leasing companies located in Greece with proven track record in SME and MidCap financing and strong origination capacity. Names to be confirmed after due diligence.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Multi-beneficiary loan intermediated through acceptable banks/leasing companies operating in Greece for the financing through leasing of projects promoted by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps located mainly in Greece

To improve access to term finance in the form of leasing for small/medium projects carried out by SMEs and mid-caps

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Kommentar(e)

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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