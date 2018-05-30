30-jähriges EIB-Darlehen von 330 Millionen Euro mit EFSI-Garantie

Großangelegte Modernisierung wichtiger Hochwasserschutzanlagen in den Niederlanden

Spezialpumpen und ‑siele ermöglichen wieder die Fischwanderung zwischen IJsselmeer und Nordsee

Die Europäische Investitionsbank stellt 330 Millionen Euro für die Instandsetzung und Modernisierung des niederländischen „Afsluitdijk“ zur Verfügung. Der sogenannte Abschlussdeich ist der Damm, der die Provinzen Nordholland und Friesland verbindet. Er ist einer der wichtigsten Hochwasserschutz-Infrastruktureinrichtungen der Niederlande und muss instandgesetzt und modernisiert werden. Die Arbeiten sollen bis 2022 abgeschlossen sein. Die Finanzierung ist abgesichert durch eine Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI), des Kernstücks der von der Juncker-Kommission ins Leben gerufenen Investitionsoffensive für Europa.

Der große Damm in den Niederlanden wurde 1932 fertiggestellt. Er trennte die salzhaltige Zuidersee vom offenen Meer ab, sodass der Süßwassersee IJsselmeer entstand. 2018 wurde mit den Arbeiten zur stärkeren Befestigung der Krone des Afsluitdijk begonnen. Die Schleusen auf beiden Seiten des Abschlussdeichs, nämlich in Kornwederzand und in Den Oever, erhalten zusätzliche Sturmflutsperrwerke. Die derzeitigen Sielkomplexe werden saniert, und außerdem sind „Fischdurchgänge“ geplant, damit die Fische wieder von der Nordsee in das Ijsselmeer und zurück wandern können.

„Dieses Jahrhundertprojekt ist einer der Hauptgründe dafür, dass die Niederländer trockene Füße haben werden“, so EIB-Vizepräsident Vazil Hudák: „In den Zeiten des Klimawandels sind die Niederländer zur Recht beunruhigt bei dem Gedanken, dass der Meeresspiegel steigt. Die EIB, die Bank der EU, freut sich, zur Modernisierung dieser wichtigen Hochwasserschutzanlage beizutragen.“

Karmenu Vella, EU-Kommissar für Umwelt, maritime Angelegenheiten und Fischerei, erklärte: „In den kommenden Jahrzehnten wird das Überschwemmungsrisiko in Europa zunehmen. Damit verbunden sind voraussichtlich größere volkswirtschaftliche Verluste. Es macht mich stolz, dass die EFSI-Garantie für das Darlehen für die Niederlande einen absolut notwendigen Hochwasserschutz zur Folge hat. Darüber hinaus wird aber auch der Naturschutz großgeschrieben, weil Durchlässe für die Fischwanderung geschaffen werden. Das ist lebenswichtig für das Ökosystem.“

In technischer Hinsicht wird durch das Projekt die Abflusskapazität vom Ijsselmeer in das Wattenmeer erhöht. Dazu werden neue Pumpen installiert. Ein kleiner Teil des Projekts umfasst außerdem Straßenmodernisierungs- und ‑instandhaltungsarbeiten.