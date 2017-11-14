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NETHERLANDS FLOOD DEFENSE PPP

Unterzeichnung(en)

Betrag
325.933.403,95 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 325.933.403,95 €
Verkehr : 13.037.336,16 €
Wasser, Abwasser : 312.896.067,79 €
Unterzeichnungsdatum
29/05/2018 : 13.037.336,16 €
29/05/2018 : 312.896.067,79 €
Andere Links
Related public register
04/12/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NETHERLANDS FLOOD DEFENSE PPP - Plan - Project - MER Afsluitdijk
Related public register
04/12/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NETHERLANDS FLOOD DEFENSE PPP
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlanden: EIB-Darlehen von 330 Millionen Euro im Rahmen des Juncker-Plans für Hochwasserschutz in den Niederlanden

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 November 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/05/2018
20170057
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NETHERLANDS FLOOD DEFENSE PPP
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 326 million
EUR 788 million
Ort
Sektor(en)
  • Verkehr - Verkehr und Lagerei
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project consists of the reinforcement of the Afsluitdijk dyke body and the sluices and locks at Den Oever and Kornwerderzand so as to withstand a storm with a probability of 1/10 000 years, until at least halfway through this century. Pumps will be installed within the sluice complex at Den Oever to ensure the availability of drainage capacity even at times when sluicing is not possible. The project includes a small component of road improvement and maintenance to the National Motorway A7. The project is situated at the northern part of the Netherlands, running from Den Oever on Wieringen in North Holland province and providing flood protection from the Wadden Sea.

The project aims to protect the Netherlands against rising sea and inland water levels. The project concerns the upgrade of the 32km long Afsluitdijk dyke, which currently does not meet the requirements for safety against flooding. The project is being procured as a design-build-finance-maintain (DBFM) public-private partnership (PPP).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Compliance with the EIA Directive, the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directives (79/409/EEC) and NATURA 2000 will be verified in detail during appraisal.

The tender process was launched in November 2016, four letters of interest were received and in February 2017 a competitive dialogue process started with the bidders. Final offers and contract award together with financial close are expected to happen during 2018. The concession will include design, construction, financing and maintenance. Procurement procedures and compliance with Directive 2004/18/EC will be verified in detail during appraisal.

Weitere Unterlagen
04/12/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NETHERLANDS FLOOD DEFENSE PPP - Plan - Project - MER Afsluitdijk
04/12/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NETHERLANDS FLOOD DEFENSE PPP
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlanden: EIB-Darlehen von 330 Millionen Euro im Rahmen des Juncker-Plans für Hochwasserschutz in den Niederlanden

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NETHERLANDS FLOOD DEFENSE PPP - Plan - Project - MER Afsluitdijk
Datum der Veröffentlichung
4 Dec 2017
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80204442
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170057
Sektor(en)
Verkehr
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NETHERLANDS FLOOD DEFENSE PPP
Datum der Veröffentlichung
4 Dec 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77264097
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170057
Sektor(en)
Verkehr
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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04/12/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NETHERLANDS FLOOD DEFENSE PPP - Plan - Project - MER Afsluitdijk
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Übersicht
NETHERLANDS FLOOD DEFENSE PPP
Datenblätter
NETHERLANDS FLOOD DEFENSE PPP
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlanden: EIB-Darlehen von 330 Millionen Euro im Rahmen des Juncker-Plans für Hochwasserschutz in den Niederlanden

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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