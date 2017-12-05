Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat einen Darlehensvertrag mit der niederländischen regionalen Wasserversorgungsgesellschaft Oasen Drinkwater unterzeichnet. Für das EIB-Darlehen in Höhe von 70 Millionen Euro wird eine Garantie im Rahmen des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) gestellt. Der EFSI ist Teil der Investitionsoffensive für Europa der Europäischen Kommission.

Oasen wird diesen Finanzierungsbeitrag dazu verwenden, einen Teil seines Investitionsprogramms für die Jahre 2017–2022 umzusetzen. Dazu gehören die umfassende Modernisierung der Verteilungsnetze sowie die Sanierung von Wasserbehandlungsanlagen, Wasserspeichern und Pumpstationen. Da das Versorgungsgebiet von Oasen aufgrund der Bodenbeschaffenheit Schwierigkeiten aufweist, sind erhebliche Investitionen erforderlich, um die Trinkwasserversorgungs- und ‑verteilungsinfratsruktur zu modernisieren und instand zu halten.

EIB-Vizepräsident Pim van Ballekom: „Es handelt sich hier um die erste Operation im niederländischen Wassersektor, bei der wir den Juncker-Plan in Anspruch nehmen. Dadurch kann die EIB Finanzierungsmittel zu attraktiven Konditionen bereitstellen, die genau auf den Bedarf von Oasen abgestimmt sind. Beim Projekt liegt ein spezieller Schwerpunkt auf der Anpassung an den Klimawandel. Ein Teil der Aufwendungen dient dazu, neue Reinigungstechniken zu entwickelt, die aufgrund des zunehmenden Salzgehalts beim Grundwasser benötigt werden.“

Prof. Dr. jur. Walter van der Meer, CEO von Oasen: „Um unsere Kunden zuverlässig mit Trinkwasser zu versorgen, investiert Oasen Drinkwater N.V. laufend in die Wasserbehandlungsanlagen, das Verteilungsnetz und sein Know-how. Durch das EIB-Darlehen können wir mit Sicherheit unsere Investitionspläne für die kommenden sechs Jahre umsetzen.“

Karmenu Vella, EU-Kommissar für Umwelt, maritime Angelegenheiten und Fischerei: „Wir wollen unbedingt den Übergang zur Kreislaufwirtschaft fördern und unsere Ressourcen – als auch das Wasser – nachhaltiger und effizienter bewirtschaften. Diese Finanzierung für Oasen im Rahmen des EFSI trägt zur Modernisierung der Trinkwasserversorungs- und ‑verteilungsnetze in der Provinz Südholland bei und kommt rund 750 000 Personen zugute. Wenn wir diesem Sektor die Möglichkeit zu Innovationen geben, wird er wettbewerbsfähiger. So wird das Wachstum in einem Industriezweig gefördert, der bereits rund eine Million Leute in Europa beschäftigt.“