WATER SUPPLY OASEN

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
The project concerns the 2017-2022 investment programme into the production and distribution facilities of OASEN, one of Netherlands' smaller water supply company. The programme consists mainly of renewal and upgrading of water treatment plants, reservoirs and pumping stations, distribution networks, water meters.
The project consists of a 6-year (2017-2022) investment programme aimed at upgrading of drinking water supply and distribution networks in the service area of the promoter (an area in the province of South Holland with a population of about 750,000). The project consists mainly of the replacement and upgrading of water production infrastructure, transmission mains and distribution network.
The investment is geared toward securing a sustainable management of water supply and distribution, bringing about positive environmental impacts. The upgrading of the water distribution pipelines, pumping stations, production infrastructure and other network and process optimisation measures are examples of components with environmental/resource efficiency impacts. Compliance with the EU Water Framework Directive (2000/60/EC), Drinking Water Directive (98/83/EC), and EU and national environmental legislation will be verified during appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU (OJEU), as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
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