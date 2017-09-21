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WATER SUPPLY OASEN

Unterzeichnung(en)

Betrag
70.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 70.000.000 €
Wasser, Abwasser : 70.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/12/2017 : 70.000.000 €
Andere Links
Related public register
15/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WATER SUPPLY OASEN
Related public register
31/10/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - WATER SUPPLY OASEN
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: EIB-Darlehen für Trinkwasserinfrastruktur in Südholland

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 September 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/12/2017
20170475
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WATER SUPPLY OASEN
OASEN NV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 70 million
EUR 173 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project concerns the 2017-2022 investment programme into the production and distribution facilities of OASEN, one of Netherlands' smaller water supply company. The programme consists mainly of renewal and upgrading of water treatment plants, reservoirs and pumping stations, distribution networks, water meters.

The project consists of a 6-year (2017-2022) investment programme aimed at upgrading of drinking water supply and distribution networks in the service area of the promoter (an area in the province of South Holland with a population of about 750,000). The project consists mainly of the replacement and upgrading of water production infrastructure, transmission mains and distribution network.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investment is geared toward securing a sustainable management of water supply and distribution, bringing about positive environmental impacts. The upgrading of the water distribution pipelines, pumping stations, production infrastructure and other network and process optimisation measures are examples of components with environmental/resource efficiency impacts. Compliance with the EU Water Framework Directive (2000/60/EC), Drinking Water Directive (98/83/EC), and EU and national environmental legislation will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU (OJEU), as and where required.

Weitere Unterlagen
15/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WATER SUPPLY OASEN
31/10/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - WATER SUPPLY OASEN
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: EIB-Darlehen für Trinkwasserinfrastruktur in Südholland

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WATER SUPPLY OASEN
Datum der Veröffentlichung
15 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76989005
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170475
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - WATER SUPPLY OASEN
Datum der Veröffentlichung
31 Oct 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
169440016
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170475
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
15/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WATER SUPPLY OASEN
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31/10/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - WATER SUPPLY OASEN
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WATER SUPPLY OASEN
Datenblätter
WATER SUPPLY OASEN
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: EIB-Darlehen für Trinkwasserinfrastruktur in Südholland

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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