Die Europäische Investitionsbank (EIB) und der Europäische Investitionsfonds (EIF), die gemeinsam die EIB-Gruppe bilden, haben heute mit der Ukrgasbank eine Garantievereinbarung unterzeichnet. Dies soll die Vergabe von Darlehen im Umfang von umgerechnet 50 Millionen Euro an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in der Ukraine ermöglichen.

Ukrainische KMU sollen einen besseren Zugang zu Finanzierungsmitteln erhalten, indem für jedes Darlehen der Ukrgasbank eine Garantie von 70 Prozent gestellt wird. Durch die Garantie kann die Ukrgasbank Darlehen an KMU in Höhe von 50 Millionen Euro zu günstigeren Bedingungen vergeben und unter anderem geringere Besicherungsanforderungen stellen.

Die Garantievereinbarung soll die Vergabe zusätzlicher KMU-Kredite in der Ukraine ermöglichen, wodurch letztlich Arbeitsplätze gesichert werden und neue Geschäftschancen entstehen. Die Garantie wird von der Europäischen Union (EU) aus Mitteln der Nachbarschaftsinvestitionsfazilität im Rahmen der EU4Business-Initative finanziert.

Die EIB-Gruppe stärkt gemeinsam mit der EU die wirtschaftliche Entwicklung der Länder, die Assoziierungsabkommen mit der EU geschlossen haben – Georgien, Moldau und die Ukraine. Zu diesem Zweck bietet sie KMU in diesen drei Ländern gezielte finanzielle und technische Unterstützung an. Mit ihrer EU4Business-Initiative fördert die EU die Entwicklung des privaten Sektors in den Ländern der Östlichen Partnerschaft: Sie unterstützt die Kreditvergabe an KMU, verbessert das Unternehmensumfeld und bietet Beratungsdienste für einheimische Unternehmen an.

Die Ukrgasbank ist eine staatliche ukrainische Bank, die über mehr als 22 Jahre Erfahrung auf dem ukrainischen Bankensektor verfügt und sowohl klassische als auch innovative Produkte und Dienstleistungen anbietet. Die Bank hat rund 900 000 Privat- und über 46 000 Unternehmens- und KMU-Kunden. Sie betreibt in der Ukraine ein Netz aus rund 230 Zweigstellen und legt den strategischen Fokus auf die Finanzierung sauberer Energie.

Katarina Mathernova, stellvertretende Generaldirektorin der Generaldirektion Europäische Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen der Europäischen Kommission: „KMU sind das Rückgrat der ukrainischen Wirtschaft. Um weiter wachsen zu können, brauchen sie einen besseren Zugang zu günstigen, langfristigen Finanzierungsmitteln. Genau das wollen wir mit der EU4Business-Initiative vorrangig erreichen. Unser Ziel ist es, die ukrainische Wirtschaft zu stärken und dadurch die Lebensbedingungen für die Bevölkerung zu verbessern. Heute hat die EU über die EIB und den EIF einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet. Das begrüße ich sehr.“

Christoph Kuhn, EIB-Direktor Mandatsverwaltung: „Nur wenn wir den Zugang von KMU zu langfristigen Finanzierungen verbessern, können wir die Position und die Wettbewerbsfähigkeit dieses wichtigen Sektors der ukrainischen Wirtschaft stärken. Mit der heutigen Vereinbarung fördern wir die Diversifizierung der ukrainischen Wirtschaft und erhöhen den Beitrag, den KMU zum ukrainischen BIP leisten.“

Maria Leander, Generalsekretärin des EIF: „Mit der Unterzeichnung der Garantievereinbarung hat der EIF für die Förderung des KMU-Sektors in der Ukraine einen bedeutenden Schritt nach vorn gemacht.“

Kyrylo Schewtschenko, CEO der Ukrgasbank: „Wir sind stolz darauf, dass die Ukrgasbank als eines der ersten ukrainischen Finanzinstitute im Rahmen der EU4Business-Initiative eine Garantievereinbarung unterzeichnet hat. Wir sind zuversichtlich, dass diese Garantievereinbarung die Vergabe von Darlehen an KMU ankurbeln wird, die zu einer diversifizierteren und offeneren Wirtschaftsstruktur beitragen und Arbeitsplätze schaffen. Da die Ukrgasbank ökologisch orientiert ist, dürften die Mittel vor allem in Erneuerbare-Energien-Projekte fließen, für die oft nicht genügend Sicherheiten gestellt werden können.“