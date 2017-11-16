Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

UKRGASBANK GUARANTEE FACILITY

Unterzeichnung(en)

Betrag
8.750.000 €
Länder
Sektor(en)
Ukraine : 8.750.000 €
Durchleitungsdarlehen : 8.750.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/11/2017 : 8.750.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB-Gruppe und Ukrgasbank fördern ukrainische KMU im Rahmen der EU4Business-Initiative mit 50 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
31 Januar 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/11/2017
20170499
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UKRGASBANK GUARANTEE FACILITY
PJSC JSB UKRGASBANK
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 9 million
EUR 77 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

SME loan guarantee provided to Ukrgasbank Ukraine under DCFTA Initiative East - Eastern Neighbourhood Guarantee Facility

Financing of projects carried out by small and medium-sized enterprises (SME) in eligible sectors in Ukraine.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB-Gruppe und Ukrgasbank fördern ukrainische KMU im Rahmen der EU4Business-Initiative mit 50 Millionen Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB-Gruppe und Ukrgasbank fördern ukrainische KMU im Rahmen der EU4Business-Initiative mit 50 Millionen Euro
Andere Links

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen