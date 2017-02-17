© Bank of Cyprus

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat heute einen Darlehensvertrag über 100 Millionen Euro mit der Bank of Cyprus unterzeichnet. Damit will sie Vorhaben von einheimischen KMU und Midcap-Unternehmen unterstützen, um das Wachstum anzukurbeln und neue hochwertige Arbeitsplätze für junge Menschen zu schaffen. Darüber hinaus unterzeichneten die EIB und die Republik Zypern eine staatliche Garantie.

„Ich freue mich sehr, heute in Nikosia zu sein, um einen weiteren Vertrag mit der Bank of Cyprus zu unterzeichnen, der den einheimischen KMU und Midcap-Unternehmen zugutekommt. Diese Unternehmen sind eine wichtige Säule der zyprischen Wirtschaft“, sagte der für Finanzierungen in Zypern zuständige Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank Jonathan Taylor.

Dies ist das vierte Darlehen an die Bank of Cyprus. Die EIB führt damit ein Finanzierungsprogramm fort, das sie seit zwei Jahren gemeinsam mit dem zyprischen Finanzministerium über einheimische Banken umsetzt. In der Vergangenheit vergab die EIB bereits Darlehen in Höhe von 185 Millionen Euro an die Bank of Cyprus; insgesamt sind es damit 285 Millionen Euro.

„Die Europäische Investitionsbank, die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen, hat es sich zum Ziel gesetzt, kleine und mittlere Unternehmen zu unterstützen, die das Rückgrat der zyprischen Wirtschaft bilden, und Arbeitsplätze für junge Menschen zu schaffen. Wir haben unser Engagement bereits während der Krise bewiesen und bekräftigen es mit der heutigen Vertragsunterzeichnung noch einmal“, so EIB-Vizepräsident Taylor.

Um kleinere Unternehmen mit Finanzierungsbedarf von bis zu 25 Millionen Euro zu unterstützen, ist die EIB eine Partnerschaft mit zehn einheimischen Banken eingegangen. Bis jetzt hat sie Finanzierungsverträge für insgesamt 475 Millionen Euro unterzeichnet. Die Hälfte der Mittel ist bereits in rund 230 neue Investitionsvorhaben geflossen.

„Die EIB war in den vergangenen Jahren ein wichtiger und zuverlässiger Partner für Zypern. Die Bank hat langfristige Finanzierungsmittel für wichtige Infrastrukturprojekte bereitgestellt und Investitionen in eine wissensbasierte Wirtschaft, Innovation und kleine Unternehmen gefördert. Die EIB wird sich weiterhin aktiv für das Wirtschaftswachstum einsetzen, lokale Unternehmen bei ihren Investitionsvorhaben unterstützen und dazu beitragen, dass neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Wie in ganz Europa bilden kleine Unternehmen auch hier in Zypern das Rückgrat der Wirtschaft. Mit dem heute unterzeichneten Darlehen der EIB werden Investitionen im privaten Sektor gefördert, die wichtig für das Wirtschaftswachstum und hochwertige neue Arbeitsplätze sind“, so Jonathan Taylor.

Charis Pouangare, Director of Consumer Banking & SME bei der Bank of Cyprus, sagte: „Die Europäische Investitionsbank erneuert ihre Zusammenarbeit mit der Bank of Cyprus und stellt weitere 100 Millionen Euro für Darlehen an KMU bereit. Damit trägt sie zu einer nachhaltigen Entwicklung und der Beschäftigung junger Menschen bei. Da die Bank of Cyprus aus eigenen Mitteln 34 Millionen Euro bereitstellt, stehen insgesamt 134 Millionen Euro für zyprische KMU zur Verfügung.“

Das Darlehen an die Bank of Cyprus enthält auch Finanzierungsmittel im Rahmen des Programms „Arbeitsplätze für junge Menschen“, die zu noch günstigeren Bedingungen an förderfähige KMU weitergeleitet werden können. Dieses Programm wurde von der EIB im Juli 2013 auf den Weg gebracht. Es ist Teil der umfassenden Maßnahmen, mit denen die Europäische Union – wie im Juni 2013 vom Europäischen Rat gefordert – die Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen will. Es zielt vor allem auf Länder mit hoher Jugendarbeitslosigkeit ab. Um Mittel aus dem Programm in Anspruch nehmen zu können, müssen KMU, die in den Bereichen Industrie, kommerzielle Dienstleistungen und Tourismus tätig sind, bestimmte Bedingungen erfüllen und beispielsweise junge Menschen einstellen oder ausbilden.

„Die Kredite werden zu besonders attraktiven Konditionen an einheimische KMU und Midcap-Unternehmen vergeben. Ihre Höhe wird sich zwischen 1,5 Millionen Euro und 12,5 Millionen Euro bewegen und sie werden mit günstigen Zinssätzen und Laufzeiten zwischen zwei und zwölf Jahren ausgestattet sein. Unternehmen, die die Kriterien für das Programm ‚Arbeitsplätze für junge Menschen‘ erfüllen, erhalten noch weitere finanzielle Vorteile“, fügte Charis Pouangare hinzu.

Der Finanzierungsvertrag und die staatliche Garantie wurden heute im Rahmen einer offiziellen Veranstaltung in Nikosia im Beisein von EIB-Vizepräsident Jonathan Taylor, dem zyprischen Finanzminister Christos Patsalidis und Charis Pouangare, Director of Consumer Banking & SME bei der Bank of Cyprus unterzeichnet.

2016 hielt die EIB ihre Finanzierungen in Zypern auf hohem Niveau. Darlehen von insgesamt 240 Millionen Euro flossen in die zyprische Wirtschaft: