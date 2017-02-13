© PTBS

Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt der polnischen kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (PTBS) ein Darlehen von 147 Millionen Zloty (rund 34 Millionen Euro) zur Verfügung. Die Mittel sind für den Bau von rund 1 300 bezahlbaren Wohnungen sowie der dazugehörigen Infrastruktur in Posen bestimmt. Die Finanzierung der EIB, die auf die Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung abzielt, wird über den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) besichert. Der Fonds ist Kernelement der Investitionsoffensive für Europa der Europäischen Kommission.

Das Darlehen der EIB trägt dazu bei, Wohnraum für Menschen bereitzustellen, deren Einkommen einerseits zu hoch sind, um Sozialwohnungen in Anspruch nehmen zu können, andererseits jedoch nicht ausreichen, um sich auf dem freien Wohnungsmarkt Wohnraum zu sichern. Die EIB beteiligt sich am Bau von rund 1 300 erschwinglichen Wohnungen (Mietwohnungen, wobei unter bestimmten Bedingungen eine Kaufoption besteht) und der zugehörigen technischen Infrastruktur wie etwa Wasser- und Abwasserleitungen, das städtische Straßennetz, Garagen und oberirdische Parkplätze. Außerdem können dank der EIB-Finanzierung die Infrastruktur für gewerbliche und kommunale Dienste sowie die Freizeit- und Bildungseinrichtungen gebaut werden, die für das angemessene Funktionieren von Wohngebieten erforderlich sind. Die neuen bezahlbaren Wohnungen dürften bis 2021 fertiggestellt sein. Sie befinden sich in verschiedenen Stadtvierteln von Posen.

Der für Finanzierungen in Polen zuständige EIB-Vizepräsident Vazil Hudák sagte: „Wir freuen uns, mit der PTBS zusammenzuarbeiten, und unterstützen ihr Vorhaben, da es die soziale Ausgrenzung verringert und das Wohnen in Posen erschwinglicher macht. Die Investitionsoffensive für Europa ist auch für die Finanzierung sozialer Infrastruktur bestimmt, um die Solidarwirtschaft zu fördern. Dieses Projekt ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Wir sind der Ansicht, dass dieses Projekt Vorbildcharakter für andere Kommunen haben könnte, die ihre Stadtentwicklungsvorhaben finanzieren wollen.“

PTBS-Präsident Andrzej Konieczny stellte fest: „Durch das EIB-Darlehen können wir das derzeitige Angebot der PTBS erweitern und Wohnungen mit einer Kaufoption anbieten. Das Mieten einer Wohnung in Verbindung mit dem Erwerbsrecht ist eine neue Lösung, die bis jetzt nicht in großem Maßstab zum Einsatz gelangte. Der Erfolg dieses Pilotprojekts – letztes Jahr übergaben wir die Schlüssel für 20 Wohnungen, die auf dieser Grundlage gebaut wurden – zeigt, dass die Einwohner von Posen Interesse daran haben, Wohnungen auf diese Weise zu erwerben. Ich glaube, dass die Umsetzung des Programms in so großem Umfang dazu beitragen wird, die Wohnsituation für Personen mit durchschnittlichem Einkommen zu erleichtern, die auch in Zukunft in der Stadt bleiben wollen, aber aufgrund ihrer wirtschaftlichen Lage Schwierigkeiten haben, auf dem freien Markt Wohnungen zu finden.“

Elżbieta Bieńkowska, EU-Kommissarin für den Binnenmarkt, Industrie und Unternehmertum sowie kleine und mittlere Unternehmen, erklärte: „Die heutige Vereinbarung macht deutlich, dass der Europäische Fonds für strategische Investitionen konkret etwas für die polnische Bevölkerung bewirkt. Ich freue mich, dass sich einige Personen mit niedrigem Einkommen aufgrund dieser Investitionen mit EFSI-Unterstützung in Posen Wohnungen leisten können.“

Die EIB finanziert einen erheblichen Teil der bezahlbaren Wohnungen, die die Stadt ihren Einwohnern bis 2021 zur Verfügung stellen will. Dadurch kann die PTBS ihr Wohnungsangebot in den kommenden fünf Jahren um fast 50 Prozent erweitern. Es handelt sich hier um ein Vorzeigeprojekt im Rahmen der Stadtentwicklungsstrategie von Posen. Bezweckt werden soll damit vor allem, Universitätsabsolventen und die Absolventen anderer Bildungseinrichtungen in der Stadt zu halten, indem das Angebot an erschwinglichem Wohnraum ausgeweitet wird. Außerdem sollen die für den Wohnungsmarkt bestehenden Einkommensgrenzen verringert werden. Damit kann die Stadt den Rückgang der Bevölkerung aufgrund der Wohnungskosten umkehren. Auf diese Weise werden die Wettbewerbsfähigkeit Posens gesteigert und nachhaltige Entwicklungsmuster gefördert.

Obwohl dies die erste Operation der EIB mit der PTBS ist, wird mit dem Projekt die langjährige Zusammenarbeit mit der Stadt Posen und ihren kommunalen Unternehmen fortgesetzt, die auf die Entwicklung und Revitalisierung der Stadt abzielt. Da die EIB dem Unternehmen ein attraktives langfristiges Darlehen zu günstigen Konditionen zur Verfügung stellt, kann es die umfassende Finanzierung seines Investitionsprogramms zu wettbewerbsfähigen Bedingungen sicherstellen. Dies trägt dazu bei, die Mieten erschwinglich zu gestalten. Die EIB entwickelt derzeit ein breiter gefasstes Programmdarlehensprodukt, das dafür bestimmt ist, mehr Sozialwohnungen und bezahlbaren Wohnraum in ganz Polen zu schaffen. Die Operation mit der PTBS dient als Pilotprojekt.