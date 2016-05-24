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POZNAN AFFORDABLE HOUSING

Unterzeichnung(en)

Betrag
33.336.357,03 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 33.336.357,03 €
Stadtentwicklung : 33.336.357,03 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2016 : 33.336.357,03 €
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26/08/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POZNAN AFFORDABLE HOUSING
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Polen: Beitrag zur sozialen Inklusion - EIB finanziert im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa 1 300 bezahlbare Wohnungen in Posen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Mai 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2016
20150552
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
POZNAN AFFORDABLE HOUSING
POZNANSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP ZOO
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 147 million (EUR 33 million)
PLN 294 million (EUR 66 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of approximately 1300 affordable housing units with necessary infrastructure

The proposed investment loan will be used for the construction of up to 1300 affordable residential units in Poznan.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Some of the schemes may fall under Annex I or II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended. Should any scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 2009/147/EC), the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned directives as transposed into national law. It is a requirement that all schemes must be implemented in compliance with EU environmental legislation.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the sub-projects have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC, or 2014/24/EU, where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POZNAN AFFORDABLE HOUSING
Datum der Veröffentlichung
26 Aug 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68569371
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150552
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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