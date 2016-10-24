Die Europäische Investitionsbank (EIB) und das weltweit tätige Life-Sciences-Unternehmen Malin Corporation plc (ISE: MLC, „Malin“) mit Sitz in Irland erläuterten heute auf einer Zusammenkunft von Vertretern von irischen Universitäten, Unternehmensverbänden und Life-Sciences-Firmen in Dublin, wie Forschung und Innovation schon heute von der Förderung durch die EIB profitieren. Die irische Regierung, die EIB und die Europäische Kommission stellten neue Finanzierungsmöglichkeiten für innovative Firmen vor und riefen irische Unternehmen auf, Investitionen mit Unterstützung der EIB in Erwägung zu ziehen.

EIB-Vizepräsident Andrew McDowell sagte: „In ganz Irland bleiben erstklassige Kompetenzen und wegweisende Ideen ungenutzt, weil Investitionen aufgeschoben werden. Die Europäische Investitionsbank hat sich der europaweiten Förderung der Innovation verschrieben. Dazu zählt auch der Ausbau von privatwirtschaftlichen Investitionen in Irland im Rahmen des Investitionsplans für Europa. Malin hat in weniger als vier Monaten gezeigt, wie innovative Ideen in Erfolgsmodelle überführt werden können. Wir hoffen nun darauf, dieses Konzept auch bei anderen irischen Unternehmen anzuwenden. In den kommenden Wochen werden wir das erste Büro der Bank in Irland eröffnen. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit Unternehmen in Irland zu verstärken.“

Malin erhielt im Juni ein EIB-Darlehen von 70 Millionen Euro mit einer Laufzeit von sieben Jahren, um sein Engagement in der europäischen Life-Sciences-Branche auszuweiten. Laut Malin wurden 40 Millionen Euro des EIB-Darlehens bereits in Anspruch genommen. Die Mittel werden genutzt, um bahnbrechende Innovationen und die Entwicklung neuer Produkte durch private Life-Sciences-Firmen in Irland und Großbritannien zu unterstützen.

Kelly Martin, CEO von Malin, führte aus: „Malin und die EIB wissen, wie wichtig es ist, das Wachstum innovativer Unternehmen durch die Bereitstellung langfristiger Finanzierungen zu fördern. So geben wir den Firmen die Möglichkeit, ihr Potenzial voll auszuschöpfen und kommerzielle Erfolge zu erzielen. Das Darlehen der EIB versetzt Malin in die Lage, auch in Zukunft erfolgreich Innovationspotenziale zu erschließen und die Entwicklung seiner derzeitigen und künftigen Portfoliounternehmen zu beschleunigen. Wir freuen uns darauf, in den nächsten Jahren mit der EIB als strategischem Finanzierungspartner zusammenzuarbeiten.“

Mary Mitchell O'Connor, Ministerin für Arbeit, Unternehmen und Innovation, erklärte: „Irland beheimatet Unternehmen, die in der Innovation und Forschung weltweit führend sind. Ich begrüße die neue Förderung der EIB für Investitionen in irische Kompetenzträger, mit der die jüngsten Bemühungen zur Mobilisierung von Investitionen in irische Schulen und Universitäten fortgesetzt werden.“

EU-Agrarkommissar Phil Hogan sagte: „Es ist das vorrangige Ziel der Europäischen Kommission, das Wachstum und die Beschäftigung in Europa wirkungsvoll zu unterstützen. Dabei ist es von zentraler Bedeutung, europaweit intelligente und strategische Investitionen in größere Projekte anzustoßen. Irland ist eine europäische Drehscheibe für die Medizintechnologie. Somit ist es durchaus sinnvoll, in weitere Innovation und Forschung in diesem Sektor zu investieren. Ich rufe andere irische Innovatoren und Unternehmer nachdrücklich auf, mögliche Chancen im Rahmen des Investitionsplans für Europa auszuloten. Wenn die EIB in den kommenden Wochen ein Büro in Irland eröffnet, haben sie dort eine erstklassige Anlaufstelle. Ich wünsche Malin viel Glück mit seinen Plänen und hoffe, dass sich andere Unternehmen ein Beispiel daran nehmen werden.“

Der Investitionsplan ist die wichtigste Maßnahme der Juncker-Kommission, um Investitionen zu fördern und Europa neue Impulse für Wachstum und Beschäftigung zu geben. Als strategischer Partner kann die EIB im Rahmen des Investitionsplans innovative und risikoreichere Projekte unterstützen. Das EIB-Darlehen von 70 Millionen Euro ist durch eine Garantie aus EU-Haushaltsmitteln besichert. Dadurch kann die EIB Malin langfristige Finanzierungsmittel zu flexiblen Konditionen und günstigen Zinssätzen zur Verfügung stellen.

In den letzten 5 Jahren hat die EIB in Irland 3,8 Milliarden Euro für Projekte zur Verbesserung der Bildungs-, Verkehrs-, Energie- und Wasserinfrastruktur und des Zugangs zu Finanzierungsmitteln für Kleinunternehmen bereitgestellt. Innovationen und Kompetenzen sind Voraussetzung dafür, nachhaltiges Wachstum sicherzustellen und hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit Europas. Im vergangenen Jahr stellte die EIB-Gruppe fast 19 Milliarden Euro für die Innovationsfinanzierung in Europa bereit.