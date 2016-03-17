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MALIN CORPORATION - LIFE SCIENCES INVESTMENTS

Unterzeichnung(en)

Betrag
70.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 30.000.000 €
Irland : 40.000.000 €
Dienstleistungen : 70.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/06/2016 : 30.000.000 €
22/06/2016 : 40.000.000 €
Andere Links
Related public register
15/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MALIN CORPORATION - LIFE SCIENCES INVESTMENTS
Related public register
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - MALIN CORPORATION - LIFE SCIENCES INVESTMENTS
Zugehörige Pressemitteilungen
Irland: EIB ermuntert innovative Firmen, Finanzierungen aus dem „Investitionsplan für Europa“ in Anspruch zu nehmen – Malin hebt Bedeutung von Darlehen über 70 Millionen Euro hervor

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 März 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/06/2016
20150839
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MALIN CORPORATION - LIFE SCIENCES INVESTMENTS
MALIN CORPORATION PLC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 70 million
EUR 300 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the investment into innovative research and development (R&D) intensive early-stage companies in the life sciences sector.

The project supports the growth phase of innovative technology small and medium-sized enterprises (SMEs) by ensuring their ability to fund their development programme.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

R&D activities included in the project will not materially change current R&D practice and will be carried out within existing facilities making use of existing laboratories, pilot plants, clinical centres etc. An environmental impact assessment (EIA) by a competent authority according to Directive 2011/92/EU should not be required.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and is thus not covered by EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
15/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MALIN CORPORATION - LIFE SCIENCES INVESTMENTS
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - MALIN CORPORATION - LIFE SCIENCES INVESTMENTS
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MALIN CORPORATION - LIFE SCIENCES INVESTMENTS
Datum der Veröffentlichung
15 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67713071
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150839
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
Länder
Irland
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - MALIN CORPORATION - LIFE SCIENCES INVESTMENTS
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
128956837
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150839
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
Länder
Irland
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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15/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MALIN CORPORATION - LIFE SCIENCES INVESTMENTS
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MALIN CORPORATION - LIFE SCIENCES INVESTMENTS
Datenblätter
MALIN CORPORATION - LIFE SCIENCES INVESTMENTS
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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