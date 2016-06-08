Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt insgesamt 280 Millionen Pfund Sterling für zwei größere Projekte im sozialen Wohnungsbau in Nordirland.

Mit diesen langfristigen Darlehen geht die Bank erstmals ein direktes Engagement mit Sozialwohnungsträgern in dieser Region ein. Der Beitrag der EIB wird die Finanzierungskosten der beiden Wohnungsbaugesellschaften Choice und Apex, denen die Bank Darlehen in Höhe von 150 Millionen bzw. 130 Millionen Pfund Sterling genehmigt hat, deutlich verringern. Choice und Apex gehören damit zu einer Auswahl von Wohnungsbaugesellschaften in Großbritannien und Nordirland, die aufgrund ihrer sehr guten Leistungsindikatoren den Kreditvergabekriterien der EIB entsprechen. Die Finanzierungsverträge dürften in den kommenden Wochen unterzeichnet werden.

Mit den Darlehen und der gesetzlichen Förderung seitens des Ministeriums für kommunale Angelegenheiten (Department for Communities) können die beiden Gesellschaften in den kommenden fünf Jahren den Bau von 4 700 neuen Sozialwohnungen und die Sanierung zahlreicher bereits vorhandener Wohneinheiten in Angriff nehmen.

EIB-Vizepräsident Jonathan Taylor erklärte:

„Die Europäische Investitionsbank ist fest entschlossen, neue Investitionen in sozialen und bezahlbaren Wohnraum in Großbritannien zu unterstützen. Fast die Hälfte ihrer Finanzierungsmittel für den sozialen Wohnungsbau in Europa fließen in das Vereinigte Königreich. Ich freue mich, heute in Belfast und Bangor unsere bisher umfangreichste Unterstützung für den sozialen Wohnungsbau in Nordirland bestätigen zu können. Dabei stehen uns mit den Wohnungsbaugesellschaften Choice und Apex zwei hervorragende Partner zur Seite. Die 280 Millionen Pfund Sterling der Europäischen Investitionsbank werden Investitionen von insgesamt über 560 Millionen Pfund Sterling ermöglichen. Diese tragen zu einer Verbesserung der Lebensbedingungen, zur Schaffung neuer Arbeitsplätze, zur Unterstützung lokaler Anbieter und zur Senkung der Heizkosten privater Haushalte in Nordirland bei.“

Michael McDonnell, Vorstandsvorsitzender von Choice Housing, äußerte sich wie folgt:

„In diesem Finanzierungspaket spiegelt sich das Vertrauen wider, das uns entgegengebracht wird. Man glaubt an unsere Fähigkeit, qualitativ hochwertige Ergebnisse liefern zu können. Wir erhalten zudem Zugang zur kostengünstigsten langfristigen Finanzierungsquelle, die in Nordirland jemals zur Verfügung gestellt wurde. Letztlich können wir damit die öffentlichen Gelder strecken und mehr soziale Wohnungen in Gebieten bauen, wo sie am dringendsten benötigt werden. Als Sozialunternehmen richten wir unsere Ressourcen und kommerziellen Ziele auf langfristige Gelegenheiten aus. Damit können wir für die Gemeinden, die wir betreuen, mehr bewirken – ein tolles Ergebnis für uns, die EIB und die Region.“

Martin Doherty, Vorstandsvorsitzender von Apex, fügte hinzu:

„Wir freuen uns, dass EIB-Vizepräsident Taylor sich trotz seines vollen Terminkalenders die Zeit genommen hat, um unsere wohnungsbauorientierten Sanierungsprojekte im Stadtteil North Belfast persönlich zu besichtigen. Auf diese Weise konnte er sich selbst davon überzeugen, was die EIB-Darlehen für innerstädtische Gemeinden bewirken können – und werden. Das Finanzierungspaket der EIB wird Apex bei seinen künftigen Entwicklungsplänen unterstützen. Es wird uns in die Lage versetzen, unser aktuelles Erschließungsprogramm für unbenutzte brachliegende Flächen in Belfast voranzutreiben. Damit wollen wir Girdwood, die Polizeistation der North Queen Street, Tiger's Bay und Standorte in anderen nordirischen Gebieten mit hohem Sozialwohnungsbedarf in hochwertige, lebhafte Gemeinden umwandeln, in denen die Menschen gerne leben.“

Paul Givan, Mitglied der gesetzgebenden Versammlung Nordirlands und Minister für kommunale Angelegenheiten, begrüßte den Finanzierungsbeitrag: „In diesen Darlehen spiegelt sich das Vertrauen wider, das die Europäische Investitionsbank in die Arbeit der lokalen Wohnungsbaugesellschaften setzt. Die Finanzierung zeigt zudem deutlich, dass der soziale Wohnungsbau ein starker Markt ist, der weiterhin die Erwartungen erfüllt. Mein Ministerium stellt bereits erhebliche Summen für den sozialen Wohnungsbau bereit. Die Kombination aus öffentlicher und privater Finanzierung wird Choice Housing und Apex, zwei unserer führenden Sozialwohnungsträger, in die Lage versetzen, mehr Sozialwohnungen für die Bedürftigsten in ganz Nordirland zu bauen.“

Die offizielle Bekanntgabe des neuen EIB-Darlehens fand während der Besichtigung eines neuen Bauprojekts von Choice Housing in Greenisland durch EIB-Vizepräsident Jonathan Taylor statt. Taylor besuchte auch Apex' Wohnbauprojekte in North Belfast.

Die 280 Millionen Pfund Sterling der Europäischen Investitionsbank werden durch Zuschüsse der nordirischen Regierung in gleicher Höhe und durch sonstige Finanzierungsquellen ergänzt. Damit werden Investitionen von insgesamt über 560 Millionen Pfund Sterling ermöglicht, die zu einer Verbesserung der Lebensbedingungen, zur Schaffung neuer Arbeitsplätze, zur Unterstützung lokaler Anbieter und zur Senkung der Heizkosten privater Haushalte in Nordirland beitragen sollen.

Vergangenes Jahr vergab die Bank langfristige Darlehen von insgesamt 5,6 Milliarden Pfund Sterling für 40 Vorhaben im Vereinigten Königreich. Das war der höchste Jahresbetrag, den die EIB seit Aufnahme ihrer Tätigkeit 1973 im Vereinigten Königreich bereitgestellt hat. Mit ihren Darlehen förderte sie insgesamt Investitionen von knapp 16 Milliarden Pfund Sterling.