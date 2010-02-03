Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt ein Darlehen von 15,5 Mio EUR für die Modernisierung der Wasserversorgung und Abwasserbehandlung der Stadt Mykolayiw (Südukraine) und ein Darlehen von 100 Mio EUR zur Finanzierung kleiner und mittlerer Vorhaben in den Bereichen Energie und Umwelt in der Ukraine bereit.

Aus dem Darlehen über 15,5 Mio EUR werden die Sanierung und Modernisierung der Wasserversorgungs-, Abwassersammlungs- und -behandlungsanlagen der Stadt Mykolayiw mit mehr als einer halben Millionen Einwohner finanziert werden. Die EIB-Mittel werden zur Einhaltung nationaler und internationaler Standards beitragen und eine Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser von höherer Qualität und besseren Abwasserdiensten ermöglichen. Bei dem Darlehen ist die Stadt Mykolayiw der Projektträger und Mykolayiv Vodokanal der Endbegünstigte.

Aufgrund der geringen Entfernung der Stadt Mykolayiw vom Schwarzen Meer (65 km) wird das Vorhaben dazu beitragen, dass die Ukraine ihren Verpflichtungen im Rahmen des Übereinkommens zum Schutz des Schwarzen Meeres vor Verschmutzung nachkommen kann, und stellt zudem einen wichtigen Schritt dar, um die umwelt¬politischen Ziele der Schwarzmeersynergie-Initiative der Europäischen Union zu erreichen.

Das Darlehen über 100 Mio EUR wurde der FORUM Commercial Bank gewährt. Aus diesen Mitteln werden indirekt kleinere Vorhaben mit Gesamtkosten von höchstens 25 Mio EUR unterstützt, die üblicherweise von Midcap-Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen der Ukraine durchgeführt werden.

Die EIB finanziert mit ihren Globaldarlehen Vorhaben, die üblicherweise von KMU (mit weniger als 250 Mitarbeitern), aber auch von Midcap-Unternehmen oder Gebietskörperschaften durchgeführt werden. Zur Verbesserung des Zugangs kleiner und mittlerer Unternehmen zu langfristigen Finanzierungsmitteln arbeitet die EIB eng mit inländischen Finanzinstituten wie der FORUM Bank zusammen, die den nationalen Markt gut kennen und die über ein ausgedehntes Geschäftsstellennetz insbesondere Dienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen und Unternehmen des öffentlichen Sektors anbieten. Es handelt sich hierbei um die erste derartige Operation der EIB in der Ukraine.

Allgemeines:

Als Bank der Europäischen Union hat die EIB in erster Linie das Ziel, durch die Finanzierung tragfähiger Investitionsvorhaben zur Integration, zur ausgewogenen Entwicklung und zum wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt der Mitgliedstaaten beizutragen. Außerhalb der Europäischen Union setzt die EIB die Finanzprotokolle zu den Abkommen um, die im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit der Union geschlossen werden.

Bisher hat die EIB in der Ukraine einschließlich der oben erwähnten Fazilitäten vier Darlehen im Gesamtbetrag von 465,5 Mio EUR bereitgestellt. Mit den vorangegangenen Darlehen wurden Vorhaben in den Bereichen Straßeninfrastruktur (200 Mio EUR) und Energie (150 Mio EUR) unterstützt.