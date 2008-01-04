Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

MYKOLAYIV VODOKANAL

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
23.650.000 €
Länder
Sektor(en)
Ukraine : 23.650.000 €
Wasser, Abwasser : 23.650.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/10/2018 : 8.110.000 €
2/02/2010 : 15.540.000 €
(*) Einschließlich 8.110.000 € Investitionszuschüsse vergeben durch EASTERN EUROPE ENERGY EFFICIENCY AND ENVIRONMENT PARTNERSHIP
Andere Links
Related public register
29/09/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MYKOLAYIV VODOKANAL - Environmental Impact Assessment Report
Zugehörige Pressemitteilungen
Ukraine: EIB unterstützt Umweltprojekt sowie kleine und mittlere Vorhaben mit 115,5 Mio EUR
Zugehörige Pressemitteilungen
Ukraine: EIB und Multigeberfonds E5P unterzeichnen Finanzierungsvertrag über 5,11 Millionen Euro für Wasserprojekt in Mykolajiw

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Januar 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/02/2010
20070347
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Mykolayiv Vodokanal
Mykolayiv Vodokanal, which is the municipal utility of the City of Mykolayiv for water supply as well as for wastewater collection and treatment. Mykolaiv is the 9th largest city in Ukraine with a population of approximately 510 000.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 16 million.
EUR 32 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project includes emergency and efficiency-generating measures both for water supply as well as wastewater collection and treatment.

The overall objective of the project is to improve water supply services and contribute to safeguarding the natural environment.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project would make considerable progress toward reaching national and EU standards for drinking water and wastewater discharge, although it will not be sufficient to guarantee full compliance in the short term. However, the measures under the project will generate significant improvements and are planned to be followed by a medium to long-term investment plan, which will bring the city into compliance. The project is also expected to provide benefits in terms of climate change mitigation.

Procurement will be in line with EIB procurement guidelines. Use of technical assistance will secure that the promoter is able to follow such guidelines.

Weitere Unterlagen
29/09/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MYKOLAYIV VODOKANAL - Environmental Impact Assessment Report
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Ukraine: EIB unterstützt Umweltprojekt sowie kleine und mittlere Vorhaben mit 115,5 Mio EUR
Zugehörige Pressemitteilungen
Ukraine: EIB und Multigeberfonds E5P unterzeichnen Finanzierungsvertrag über 5,11 Millionen Euro für Wasserprojekt in Mykolajiw

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MYKOLAYIV VODOKANAL - Environmental Impact Assessment Report
Datum der Veröffentlichung
29 Sep 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131785715
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20070347
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
29/09/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MYKOLAYIV VODOKANAL - Environmental Impact Assessment Report
Andere Links
Übersicht
Mykolayiv Vodokanal
Datenblätter
MYKOLAYIV VODOKANAL
Zugehörige Pressemitteilungen
Ukraine: EIB unterstützt Umweltprojekt sowie kleine und mittlere Vorhaben mit 115,5 Mio EUR
Zugehörige Pressemitteilungen
Ukraine: EIB und Multigeberfonds E5P unterzeichnen Finanzierungsvertrag über 5,11 Millionen Euro für Wasserprojekt in Mykolajiw

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Ukraine: EIB unterstützt Umweltprojekt sowie kleine und mittlere Vorhaben mit 115,5 Mio EUR
Zugehörige Pressemitteilungen
Ukraine: EIB und Multigeberfonds E5P unterzeichnen Finanzierungsvertrag über 5,11 Millionen Euro für Wasserprojekt in Mykolajiw
Andere Links
Related public register
29/09/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MYKOLAYIV VODOKANAL - Environmental Impact Assessment Report

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen