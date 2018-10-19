Projekt wird Wasserversorgung und Abwasserbehandlung im südukrainischen Mykolajiw verbessern und über einer halben Million Menschen zugutekommen

Gemeinsame Finanzierung mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) ergänzt EIB-Darlehen über 15,54 Millionen Euro

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat heute mit dem Multigeberfonds E5P und der ukrainischen Regierung eine Zuschussvereinbarung über 5,11 Millionen Euro an Mykolayiv Vodokanal unterzeichnet. Der kommunale Versorger wird mit den Mitteln das Wasserversorgungsnetz und Kläranlagen in Mykolajiw instandsetzen und modernisieren. Mykolajiw ist mit 510 000 Einwohnern die neuntgrößte Stadt in der Ukraine.

E5P, die Partnerschaft für Energieeffizienz und Umwelt in Osteuropa, ist ein mit 200 Millionen Euro ausgestatteter Fonds, der kommunale Energieeffizienz- und Umweltprojekte in den Ländern der Östlichen Partnerschaft(1) unterstützt.

EIB-Vizepräsident Vazil Hudák erklärte: „Mit der Finanzierung des Projekts von Mykolayiv Vodokanal bekräftigen die EU und die internationale Gemeinschaft, dass sie die Versorgung mit sauberem Wasser und den Schutz der natürlichen Umgebung zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger der Ukraine unterstützen. Das Projekt wird der Ukraine auch helfen, ihren internationalen Verpflichtungen aus dem Übereinkommen zum Schutz des Schwarzen Meeres vor Verschmutzung nachzukommen.“

Gennadi Subko, stellvertretender Ministerpräsident der Ukraine und Minister für regionale Entwicklung, Bauwesen und kommunale Dienste, sagte: „Die Europäische Investitionsbank ist ein verlässlicher Partner der Ukraine bei der Umsetzung von Reformen im Bauwesen und bei den kommunalen Diensten, bei Energieeffizienzprojekten und bei der Modernisierung der kommunalen Infrastruktur. Das Projekt von Mykolayiv Vodokanal ist ein wichtiger Schritt hin zu einer neuen Qualität der Wasserdienste für die Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger. Wir danken unseren internationalen Partnern EIB und E5P für ihre fortlaufende Unterstützung.“

E5P-Fondsmanager Anders Lund ergänzte: „Das Projekt hilft der Ukraine, die nationalen und internationalen Gesundheits- und Umweltvorschriften zu erfüllen und der Bevölkerung bessere Wasser- und Abwasserdienste zu bieten. Die Mittel ermöglichen dringend erforderliche und effizienzsteigernde Maßnahmen in der Wasserversorgung und der Abwassersammlung und -behandlung. Außerdem finanzieren wir den Ausbau des Wasserversorgungsnetzes in Gebiete, die derzeit keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben.“

Hintergrundinformationen:

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Bank der Europäischen Union. Sie ist die Einrichtung der EU für langfristige Finanzierungen und die einzige Bank, die den Mitgliedstaaten der EU gehört und europäische Interessen verfolgt. Dabei arbeitet sie eng mit den anderen EU-Einrichtungen zusammen.

Gemessen am Volumen ist die EIB der weltweit größte multilaterale Anleiheemittent und Darlehensgeber. Sie stellt Finanzierungen und Know-how für solide und nachhaltige Projekte bereit, die den Zielen der EU dienen. Mehr als 90 Prozent ihrer Mittel werden in Europa vergeben. Daneben ist die EIB auch außerhalb der EU tätig und unterstützt dort die Außenpolitik und die Entwicklungszusammenarbeit der EU.

Die EIB finanziert Projekte in der Ukraine auf der Grundlage des Finanzierungsmandats der Europäischen Union für Drittländer. Im Rahmen des Mandats gewährt die EU der EIB eine Haushaltsgarantie für Vorhaben, die für die EU und ihre östlichen Nachbarländer von erheblicher Bedeutung sind. Unterstützt werden Projekte, die zum Ausbau der sozialen und wirtschaftlichen Infrastruktur oder zum Klimaschutz in diesen Ländern beitragen und die den Privatsektor fördern.

Die Partnerschaft für Energieeffizienz und Umwelt in Osteuropa (E5P) ist ein mit 200 Millionen Euro ausgestatteter Multigeberfonds, der kommunale Energieeffizienz- und Umweltprojekte in den Ländern der Östlichen Partnerschaft unterstützt. E5P wurde 2009 auf Initiative von Schweden geschaffen, das zu der Zeit die EU-Ratspräsidentschaft innehatte. Der Fonds wird aus Beiträgen der EU und einer Gruppe von 21 Ländern gespeist und soll nationale Mittel und Darlehen von internationalen Finanzierungsinstitutionen mobilisieren.